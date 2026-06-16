Βόνιτσα: Θλίψη στον Δρυμό για τον χαμό του 31χρονου Λευτέρη Σώζου

Απέραντη θλίψη σκόρπισε στον Δρυμό Βόνιτσας η είδηση του θανάτου ενός 31χρονου άνδρα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μετά από γενναία μάχη με σοβαρή ασθένεια.

Ο Λευτέρης Σώζος, μηχανικός σκαφών με καταγωγή από τον Δρυμό Βόνιτσας, είχε δική του επιχείρηση στη Λευκάδα και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία για τον χαρακτήρα και την εργατικότητά του.

Η εξόδιος ακολουθία ακολουθία θα τελεστεί την Τρίτη 16 Ιουνίου στις 10:00 π.μ. στον Δρυμό