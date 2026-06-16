Αποθεώθηκε από 6.000 οπαδούς του Άρη στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης ο Σπανούλης

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Περισσότεροι από 6000 οπαδοί του Άρη αποθέωσαν τον Βασίλη Σπανούλη κατά την άφιξη στη Θεσσαλονίκη.
Η πόλη της Θεσσαλονίκης έζησε πρωτόγνωρες στιγμές με την άφιξη του Βασίλη Σπανούλη για λογαριασμό του Άρη.
Πριν από τις 18:00 χθες το απόγευμα χιλιάδες κόσμος είχε συγκεντρωθεί στο Β' τελωνείο του αεροδρομίου «Μακεδονία» περιμένοντας με ανυπομονησία την άφιξη του Kill Bill.
Σήμερα στις 12:00 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η επίσημη παρουσίαση του Σπανούλη από την ΚΑΕ Άρης, εκεί θα δώσει το παρόν και ο μεγαλομέτοχος της ομάδας, Ρίτσαρντ Σιάο.
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