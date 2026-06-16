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Εύβοια: Νεκρή 21χρονη μετά από τσίμπημα σφήκας

Εύβοια: Νεκρή 21χρονη μετά από τσίμπημα σφήκας

Οι γιατροί του Κέντρου Υγείας προσπαθούσαν για ώρα να τη σώσουν αλλά χωρίς αποτέλεσμα

Σκηνές αρχαίας τραγωδία εκτυλίχθηκαν στην Εύβοια όταν μία νεαρή γυναίκα μόλις 21 ετών άφησε την τελευταία πνοή της, ενώ νωρίτερα οι συγγενείς της αναφέρουν ότι την είχε τσιμπήσει σφήκα

Σύμφωνα με συγγενείς της, η νεαρή φέρεται να είχε δεχθεί τσίμπημα από σφήκα λίγο πριν καταρρεύσει. Οι συγγενείς την μετέφεραν χωρίς τις αισθήσεις της στο Κέντρο Υγείας Ψαχνών Ευβοίας. 

Οι γιατροί του Κέντρου Υγείας προσπαθούσαν για ώρα να τη σώσουν αλλά χωρίς αποτέλεσμα. 

Η σορός της άτυχης γυναίκας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Τα ακριβή αίτια του θανάτου θα εξακριβωθούν από τη νεκροψία – νεκροτομή.

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#tags Σφήκα Εύβοια
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