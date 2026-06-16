Πόσα χρήματα χρειάζεται μια τετραμελής οικογένεια για διακοπές μίας εβδομάδας το 2026;

Οι προετοιμασίες για τις διακοπές έχουν ήδη ξεκινήσει επίσημα, με τις κρατήσεις και τα σχέδια των ταξιδιωτών να βρίσκονται στην τελική τους ευθεία.

Ωστόσο, για τη μέση ελληνική οικογένεια ο προγραμματισμός ακόμη και μίας εβδομάδας ξεκούρασης εξελίσσεται σε μια δύσκολη οικονομική εξίσωση. Τη στιγμή που η ζήτηση από το εξωτερικό κορυφώνεται, οι Έλληνες έρχονται αντιμέτωποι με ένα σημαντικό σαφάρι εξόδων προκειμένου να απολαύσουν το φετινό καλοκαίρι.

Το κόστος για τη διαμονή, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και τα καύσιμα διαμορφώνει έναν βαρύ λογαριασμό. Πόσο κοστίζει, λοιπόν, πραγματικά το καλοκαίρι του 2026 για μια τετραμελή οικογένεια;

Το κόστος των διακοπών σε νησιωτικούς προορισμούς

Η επιλογή ενός ελληνικού νησιού παραμένει ο μεγάλος πόθος, αλλά και η πιο κοστοβόρα επιλογή για τις οικογένειες. Αν και οι ονομαστικές τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια παρουσιάζουν σταθερότητα σε σχέση με πέρυσι, η κατάργηση των περισσότερων περσινών προσφορών από τις εταιρείες επιφέρει μια κρυφή τελική επιβάρυνση που κυμαίνεται από 5% έως 20%. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν, προς το παρόν, τα δρομολόγια προς την Κρήτη.

Για μια τετραμελή οικογένεια που θα επιλέξει νησί, τα έξοδα διαμορφώνονται ως εξής:

Μετακίνηση και διαμονή: Το κόστος ξεκινά από τα 1.500 με 1.800 ευρώ και σε δημοφιλείς προορισμούς ξεπερνά κατά πολύ αυτό το όριο.

Καθημερινά έξοδα: Η διατροφή, οι μετακινήσεις και η ψυχαγωγία υπολογίζονται μετριοπαθώς στα 100 με 150 ευρώ την ημέρα.

Συνολικός προϋπολογισμός: Ο τελικός λογαριασμός για 7 ημέρες αγγίζει ή και ξεπερνά τα 2.500 με 3.000 ευρώ.

Οδικές διακοπές: Η οικονομική εναλλακτική λύση

Προκειμένου να αποφευχθούν τα ακριβά ακτοπλοϊκά εισιτήρια, καταγράφεται μια σαφής μετατόπιση των Ελλήνων προς χερσαίους προορισμούς που προσφέρουν πιο διαχειρίσιμο κόστος. Περιοχές στην Πελοπόννησο, την Εύβοια, αλλά και το Ιόνιο (λόγω μικρότερης απόστασης από την ηπειρωτική χώρα) κερδίζουν συνεχώς έδαφος.

Στην Εύβοια και τη Σκύρο οι τιμές για ένα δίκλινο δωμάτιο ξεκινούν από 60 ευρώ, ενώ στη Μεσσηνία ένα δίκλινο με πρωινό κυμαίνεται από 75 έως 150-200 ευρώ. Παρ' όλα αυτά, οι οδηγοί πρέπει να συνυπολογίσουν την άνοδο στην τιμή των καυσίμων, με την αμόλυβδη 95 οκτανίων να βρίσκεται κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο πανελλαδικά και να ξεπερνά τα 2,30 ή 2,50 ευρώ σε τουριστικές περιοχές.

Για ένα οδικό ταξίδι τεσσάρων ατόμων, τα μεγέθη κινούνται ως εξής: