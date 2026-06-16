Δυτική Ελλάδα: 165 παραβάσεις για μη χρήση κράνους σε μία εβδομάδα

Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι έλεγχοι της Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο της πανελλαδικής εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με τη Δυτική Ελλάδα να καταγράφει 165 παραβάσεις μέσα σε μόλις μία εβδομάδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., το διάστημα από 8 έως 14 Ιουνίου 2026 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 19.171 έλεγχοι σε όλη τη χώρα, κατά τους οποίους βεβαιώθηκαν περισσότερες από 2.300 παραβάσεις που αφορούσαν κυρίως οδηγούς και επιβάτες δικύκλων, αλλά και χρήστες Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.).

Η Δυτική Ελλάδα βρέθηκε μεταξύ των περιοχών με σημαντικό αριθμό παραβάσεων, καθώς καταγράφηκαν 165 περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με την υποχρεωτική χρήση κράνους. Υψηλότερα ποσοστά σημειώθηκαν μόνο σε περιοχές με αυξημένη κυκλοφορία και τουριστική κίνηση, όπως η Αττική (762 παραβάσεις), το Νότιο Αιγαίο (428) και η Κρήτη (208).

Σε πανελλαδικό επίπεδο, οι παραβάσεις αφορούσαν 1.501 οδηγούς δικύκλων – εκ των οποίων 46 εργαζόμενοι σε υπηρεσίες διανομής –, 170 επιβάτες δικύκλων, 680 οδηγούς Ε.Π.Η.Ο. και 16 οδηγούς οχημάτων τύπου ATV.

Αυστηρότερες κυρώσεις με τον νέο Κ.Ο.Κ.

Η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει ότι με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025) οι ποινές για τη μη χρήση κράνους έχουν αυστηροποιηθεί σημαντικά.

Ειδικότερα, για τους οδηγούς δικύκλων προβλέπεται πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 30 ημέρες, ενώ οι ίδιες κυρώσεις επιβάλλονται και στον οδηγό που δεν φροντίζει ώστε ο συνεπιβάτης να φορά κράνος. Για τους επιβάτες το πρόστιμο ανέρχεται επίσης στα 350 ευρώ, ενώ για τους οδηγούς Ε.Π.Η.Ο. προβλέπεται πρόστιμο 30 ευρώ.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛ.ΑΣ., σε περίπτωση υποτροπής οι κυρώσεις γίνονται ακόμη αυστηρότερες.

«Το κράνος σώζει ζωές»

Η εκστρατεία της Αστυνομίας δεν έχει αποκλειστικά εισπρακτικό χαρακτήρα, αλλά στοχεύει κυρίως στην αλλαγή νοοτροπίας και στην εμπέδωση της χρήσης πιστοποιημένου κράνους ως βασικού μέτρου προστασίας για οδηγούς και επιβάτες.

Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν σε όλη τη χώρα και στη Δυτική Ελλάδα, με τις αστυνομικές αρχές να τονίζουν ότι η χρήση κράνους δεν αποτελεί απλώς υποχρέωση, αλλά πράξη ευθύνης που μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος.