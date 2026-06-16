Πάτρα: Άνδρας κατέρρευσε στη μέση του δρόμου στου Ταραμπούρα

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην περιοχή Ταραμπούρα στην Πάτρα, όταν ένας άνδρας περίπου 50 ετών κατέρρευσε ενώ κινούνταν πεζός σε πεζοδρόμιο της οδού Φιλίππου Ολυμπιάδος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 7 το απόγευμα. Ο άνδρας αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα έχασε τις αισθήσεις του, πέφτοντας στο έδαφος.

Περαστικοί που αντιλήφθηκαν τι συνέβη έσπευσαν να τον βοηθήσουν και ενημέρωσαν άμεσα το ΕΚΑΒ. Στο σημείο έφτασε αρχικά δικυκλιστής διασώστης, ο οποίος ξεκίνησε τις απαραίτητες ενέργειες παροχής πρώτων βοηθειών μέχρι την άφιξη της Κινητής Μονάδας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να υπέστη καρδιακή ανακοπή, με τους διασώστες να καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες για την επαναφορά του. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών για περαιτέρω νοσηλεία και ιατρική παρακολούθηση.

πληροφορίες εφημερίδα "Γνώμη"