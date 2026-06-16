Κάτω από τα 2 ευρώ η αμόλυβδη - Προσδοκίες για νέα μείωση των καυσίμων

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της αγοράς, η πανελλαδική μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης κινήθηκε στα 1,99 ευρώ το λίτρο έως και τις 14 Ιουνίου, εξέλιξη που αποδίδεται στη προδιάθεση για συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν.

Σημάδια αποκλιμάκωσης παρουσιάζουν οι τιμές των καυσίμων στην ελληνική αγορά, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης να διαμορφώνεται για πρώτη φορά εδώ και αρκετούς μήνες, μετά το ξέσπασμα του πολέμου, κάτω από το όριο των 2 ευρώ ανά λίτρο.

Επιβάρυνση για απομακρυσμένες περιοχές

Παρά τη γενικότερη υποχώρηση και τις χαμηλότερες τιμές στα αστικά κέντρα, οι τιμές εξακολουθούν να παραμένουν υψηλότερες σε αρκετές νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.

Το κόστος μεταφοράς σε αυτά τα σημεία της χώρας, επιβαρύνει σημαντικά την τελική τιμή στην αντλία και σε ορισμένες περιπτώσεις, η αμόλυβδη εξακολουθεί να πωλείται πάνω από τα 2,10 ευρώ το λίτρο.

Χαρακτηριστικά, οι δύο νομοί με τη μεγαλύτερη μέση τιμή αμόλυβδης, με βάση τα επικαιροποιημένα στοιχεία του παρατηρητίου καυσίμων, είναι οι Κυκλάδες(2,180) και τα Δωδεκάνησα (2,091).

Μικρή αποκλιμάκωση και στο πετρέλαιο κίνησης

Αντίστοιχη τάση καταγράφεται και στο πετρέλαιο κίνησης ντίζελ, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται περίπου στα 1,73 ευρώ το λίτρο, αλλά παρά τη βελτίωση της εικόνας σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες, οι τιμές εξακολουθούν να κινούνται σε επίπεδα υψηλότερα από εκείνα που επικρατούσαν πριν από την ενεργειακή κρίση.

Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι η εξέλιξη των τιμών συνδέεται άμεσα με την πορεία του αργού πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, καθώς και με τις προσδοκίες για σταθεροποίηση της παγκόσμιας ενεργειακής κατάστασης.

Σημειώνεται ότι οι προσδοκίες για περαιτέρω μείωση της βενζίνης ταυτίζονται με την διεθνή εικόνα, όπου σήμερα (15.06.2026) το Brent υποχωρεί πάνω από 4,7% και διαπραγματεύεται σε τιμές κοντά στα 83 δολάρια το βαρέλι, ενώ μείωση πάνω από 5% στα 80 δολάρια το βαρέλι παρατηρείται στο αργό πετρέλαιο.

Οι εκτιμήσεις από τις αγορές

Καθοριστικό ρόλο για τη συνέχεια θα διαδραματίσουν οι διεθνείς πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις, καθώς οι αγορές παρακολουθούν στενά τις διαπραγματεύσεις και τις συμφωνίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, με αναλυτές της αγοράς να σημειώνουν ότι ένα μέρος των προσδοκιών για αποκλιμάκωση έχει ήδη αποτυπωθεί στις τιμές.

Παρά το θετικό κλίμα που διαμορφώνεται, στελέχη του κλάδου εκτιμούν ότι η πλήρης επιστροφή στα επίπεδα τιμών που επικρατούσαν πριν από την ενεργειακή αναταραχή θα απαιτήσει χρόνο, χωρίς ωστόσο να αποκλείουν το ενδεχόμενο η αποκλιμάκωση να εξελιχθεί ταχύτερα από τις αρχικές προβλέψεις.