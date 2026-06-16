Κτηματολόγιο στο G-Cloud: Όσα αλλάζουν στις ψηφιακές υπηρεσίες και την ακίνητη περιουσία

Ένα από τα σημαντικότερα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού των τελευταίων ετών ολοκλήρωσε το Ελληνικό Κτηματολόγιο, μεταφέροντας το σύνολο των εφαρμογών, των πληροφοριακών συστημάτων και των δεδομένων του στο Κυβερνητικό Νέφος (G-Cloud).

Η μετάβαση αυτή δημιουργεί μια νέα τεχνολογική βάση για τη λειτουργία μιας κρίσιμης δημόσιας υποδομής, η οποία βρίσκεται στον πυρήνα χιλιάδων συναλλαγών, που σχετίζονται με την ακίνητη περιουσία.

Αν και η αλλαγή δεν είναι άμεσα ορατή στους πολίτες, αναμένεται να επηρεάσει ουσιαστικά την καθημερινή λειτουργία των υπηρεσιών του Κτηματολογίου. Από την αναζήτηση στοιχείων ακινήτων έως τη διεκπεραίωση συμβολαιογραφικών πράξεων, τεχνικών εργασιών και διορθώσεων εγγραφών, η λειτουργία των ψηφιακών υπηρεσιών θα στηρίζεται πλέον σε μια ενιαία και σύγχρονη υποδομή.

Μέχρι σήμερα, σημαντικό μέρος των εφαρμογών και των δεδομένων του Κτηματολογίου λειτουργούσε σε διαφορετικά τεχνολογικά περιβάλλοντα, αποτέλεσμα της σταδιακής ανάπτυξής τους σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Η συγκέντρωση όλων των συστημάτων στο G-Cloud επιτρέπει την ενοποίηση της διαχείρισής τους, διευκολύνει την αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων και ενισχύει τη συνολική αξιοπιστία των παρεχόμενων υπηρεσιών.



Για τους πολίτες, η αναβάθμιση μεταφράζεται σε μεγαλύτερη σταθερότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και σε καλύτερη ανταπόκριση ακόμη και σε περιόδους αυξημένης ζήτησης. Η βελτιωμένη διαθεσιμότητα των συστημάτων εκτιμάται ότι θα συμβάλει στη μείωση των καθυστερήσεων και στην ταχύτερη εξυπηρέτηση όσων χρησιμοποιούν τις ψηφιακές υπηρεσίες του οργανισμού.

Οι δηλώσεις

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, υπογράμμισε ότι «το Κτηματολόγιο αλλάζει επίπεδο», σημειώνοντας πως «η μετάβαση στο G-Cloud θωρακίζει μια κρίσιμη εθνική υποδομή και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για πιο αξιόπιστες υπηρεσίες, μεγαλύτερη ασφάλεια δεδομένων και καλύτερη εξυπηρέτηση για πολίτες και επαγγελματίες». Όπως ανέφερε, η προσπάθεια συνεχίζεται «για τα επόμενα μεγάλα ορόσημα: την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης, την επίλυση των εκκρεμοτήτων και την πλήρη μετάβαση της χώρας σε ένα λειτουργούν ψηφιακό Κτηματολόγιο. Γιατί οι σύγχρονες δημόσιες υπηρεσίες χρειάζονται όχι μόνο σωστά δεδομένα, αλλά και ισχυρές ψηφιακές υποδομές».

Ιδιαίτερα σημαντικές θεωρούνται οι επιπτώσεις για τους επαγγελματίες που εξαρτώνται καθημερινά από την πρόσβαση σε κτηματολογικά δεδομένα. Συμβολαιογράφοι, μηχανικοί, δικηγόροι και δικαστικοί επιμελητές χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Κτηματολογίου για την ολοκλήρωση συμβολαιογραφικών και τεχνικών διαδικασιών, αλλά και για την υποστήριξη συναλλαγών που συχνά απαιτούν άμεση και αξιόπιστη πληροφόρηση. Η νέα υποδομή αναμένεται να προσφέρει ταχύτερους χρόνους απόκρισης, μεγαλύτερη επιχειρησιακή συνέχεια και λιγότερες διακοπές λειτουργίας, στοιχεία που μπορούν να επιταχύνουν σημαντικά την ολοκλήρωση κρίσιμων υποθέσεων.

Κεντρικό στοιχείο της μετάβασης αποτελεί και η ενίσχυση της ασφάλειας των δεδομένων. Το Ελληνικό Κτηματολόγιο διαχειρίζεται πληροφορίες που αφορούν εκατομμύρια ιδιοκτησίες, εμπράγματα δικαιώματα και συναλλαγές. Η φιλοξενία τους στο Κυβερνητικό Νέφος ενισχύει την προστασία των πληροφοριών, αυξάνει την ανθεκτικότητα των συστημάτων απέναντι σε τεχνικές αστοχίες και κυβερνοαπειλές και διασφαλίζει την ασφαλή διατήρηση των αρχείων.

Αναφερόμενος στη σημασία του έργου, ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Χρήστος Δερμεντζόπουλος, έκανε λόγο για μια παρέμβαση «με ουσιαστικό αντίκτυπο στην ασφάλεια των δεδομένων, τη σταθερότητα των υπηρεσιών και την καθημερινή εξυπηρέτηση πολιτών και επαγγελματιών». Σημείωσε επίσης ότι η μετάβαση στο G-Cloud προσφέρει στο Κτηματολόγιο ισχυρότερη τεχνολογική βάση και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, επιτρέποντας την ανάπτυξη πιο σύγχρονων και αποτελεσματικών υπηρεσιών, ενώ χαρακτήρισε το έργο ως ένα ακόμη βήμα προς ένα κράτος πιο ασφαλές, ταχύτερο και πιο φιλικό προς τον πολίτη.

Η αναβάθμιση συνδέεται επίσης με τη βελτίωση της διαφάνειας και της ασφάλειας δικαίου στην αγορά ακινήτων. Η λειτουργία του Κτηματολογίου σε ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον διευκολύνει τη διαχείριση και την επεξεργασία των δεδομένων, περιορίζει τις ασυνέχειες μεταξύ διαφορετικών συστημάτων και ενισχύει την αξιοπιστία των πληροφοριών που χρησιμοποιούνται στις συναλλαγές. Πρόκειται για μια παράμετρο που επηρεάζει τόσο τους ιδιοκτήτες ακινήτων όσο και τους επενδυτές και τους επαγγελματίες της αγοράς.

Η χρονική συγκυρία της μετάβασης αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η διαδικασία της κτηματογράφησης πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της. Η νέα ψηφιακή υποδομή δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την πλήρη λειτουργία ενός σύγχρονου ψηφιακού Κτηματολογίου, ικανού να υποστηρίξει τις ανάγκες της δημόσιας διοίκησης, του χωρικού σχεδιασμού, των επενδύσεων και της αγοράς ακινήτων τα επόμενα χρόνια.

Πέρα από την τεχνική της διάσταση, η μετάπτωση στο G-Cloud αποτελεί μια επένδυση στη μελλοντική λειτουργία του Κτηματολογίου. Η νέα υποδομή φιλοδοξεί να αποτελέσει το θεμέλιο πάνω στο οποίο θα αναπτυχθούν οι επόμενες ψηφιακές υπηρεσίες, με στόχο ένα σύστημα ταχύτερο, ασφαλέστερο και πιο αξιόπιστο για πολίτες και επαγγελματίες.