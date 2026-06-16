Δολοφονία στο Αίγιο: Εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπάρχει σύνεργος στην απόκρυψη στοιχείων

Η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου που θα διαταχθεί από τον εισαγγελέα, θα δώσει περισσότερες απαντήσεις για το τι έγινε τη μοιραία νύχτα στο Λόγγο

Νέα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα σχετικά με τη Διπλό φονικό στο Λόγγο Αιγίου με θύμα μία 54χρονη και τον 26χρονο γιο της, με τον 65χρονο βασικό ύποπτο να οδηγείται στη φυλακή μετά την απολογία του. Η ΕΡΤ μεταδίδει πως στο σπίτι που εντοπίστηκαν νεκροί η 54χρονη και ο 26χρονος στο Αίγιο, παρατηρήθηκαν ίχνη παρέμβασης του σημείου εγκλήματος, σε μία προσπάθεια αλλοίωσης δεδομένων σχετικά με τη διπλή δολοφονία. Παρόλο που δεν διαπιστώθηκαν ίχνη εξωτερικής παρέμβασης, κοινώς παραβίασης του σπιτιού στο Αίγιο, οι αρχές καταλήγουν στο σενάριο πως κάποιος συνεργός του 65χρονου, πιθανότατα μέσω τηλεφώνου, φέρεται να τον καθοδηγούσε για το πώς θα αποκρύψει τα στοιχεία των πράξεών του.

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Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες της δημόσιας τηλεόρασης, πρόσωπα που έχουν καταθέσει ήδη, αναμένεται να κληθούν πάλι από τις αρχές μετά τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως. Μεταξύ άλλων, στο μικροσκόπιο της Αστυνομίας βρίσκεται στο διάστημα που έγινε η δολοφονία και που ο δράστης ειδοποίησε την ΕΛΑΣ. Συγκεκριμένα, οι αρχές έχουν διαπιστώσει πως το σπίτι στο Αίγιο ήταν αρκετά καθαρό τη στιγμή που έσπευσαν, γεγονός που τους οδηγεί στο συμπέρασμα ότι κάποιος, χωρίς να είναι παρών στο σημείο της δολοφονίας, καθοδηγούσε τον 65χρονο για το πώς θα αποκρύψει τα στοιχεία. Η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου που θα διαταχθεί από τον εισαγγελέα, θα διαφωτίσει περισσότερο τις αστυνομικές αρχές για το τι πραγματικά συνέβει την ημέρα της δολοφονίας. Παράλληλα, αξίζει να αναφερθεί πως αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων από τα κατασχεθέντα αντικείμενα, που βρίσκονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

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