Η άβολη χειραψία του Ντόναλντ Τραμπ με την Μπριζίτ Μακρόν που κράτησε 13 δευτερόλεπτα

Όταν τελικά άφησε το χέρι της, η Μπριζίτ Μακρόν αντέδρασε με ένα διακριτικό χαμόγελο
Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βρέθηκε στο Εβιάν της Γαλλίας για τη Σύνοδο Κορυφής της G7, προκάλεσε για ακόμη μία φορά σχόλια με τον τρόπο που χαιρέτισε την Μπριζίτ Μακρόν.
Ο Ντόναλντ Τραμπ, που ταξίδεψε στη Γαλλία χωρίς τη σύζυγό του Μελάνια, αντάλλαξε αρχικά χειραψία με τον Μακρόν και στη συνέχεια χαιρέτισε την Μπριζίτ Μακρόν.
Η χειραψία τους διήρκεσε περίπου 13 δευτερόλεπτα, με τον Αμερικανό πρόεδρο να κρατά το χέρι της και να την πλησιάζει προς το μέρος του, μια κίνηση που έχει επανειλημμένα σχολιαστεί στο παρελθόν.
Τελικά άφησε το χέρι της, ενώ η Μπριζίτ Μακρόν αντέδρασε με ένα διακριτικό χαμόγελο, καθώς ακολουθούσαν και άλλοι ηγέτες που περίμεναν να χαιρετήσουν το προεδρικό ζεύγος.
Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του Μπριζίτ Μακρόν υποδέχονταν τους ηγέτες των ισχυρότερων οικονομιών του κόσμου, όμως ο Ντόναλντ Τραμπ έκλεψε πάλι την παράσταση.
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