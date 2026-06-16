Βραζιλία:«Δεν θυμόμαστε ποιος έπρεπε να δέσει το σχοινί»-Οργή μετά τον θάνατο της 21χρονης σε ελεύθερη πτώση

Κανένας δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για τον τραγικό θάνατο της 21χρονης Maria Eduarda Rodrigues de Freitas που έκανε ελεύθερη πτώση από γέφυρα στη Βραζιλία, χωρίς οι υπεύθυνοι να την δέσουν με το σχοινί ασφαλείας.

Το βίντεο με την μοιραία πτώση της από 40 μέτρα ύψος, έκανε τον γύρο του διαδικτύου μέσα σε μια στιγμή, προκαλώντας οργή. Για τον θάνατό της έχουν συλληφθεί ήδη οι 3 εργαζόμενοι της επιχείρησης και κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Στις καταθέσεις τους για το δυστύχημα κατά τη διάρκεια της ελεύθερης πτώσης, ισχυρίζονται πως δεν μπορούν να θυμηθούν ποιος ήταν ο υπεύθυνος για τη σύνδεση του σχοινιού ασφαλείας με την ζώνη της 21χρονης.

Ο πρώτος κατηγορούμενος ισχυρίστηκε πως ο έλεγχος του εξοπλισμού, πριν το άλμα, πραγματοποιούνταν από όλους τους εργαζόμενους. Σε ερώτηση των αρχών για το ποιος έχει την τελική ευθύνη για τα σχοινιά και τη ζώνη ασφαλείας, φέρεται να απάντησε πως δεν θυμάται.