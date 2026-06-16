Βραζιλία:«Δεν θυμόμαστε ποιος έπρεπε να δέσει το σχοινί»-Οργή μετά τον θάνατο της 21χρονης σε ελεύθερη πτώση

Η νεαρή έπεσε στο κενό από ύψος 40 μέτρων, χωρίς να είναι δεμένη με κανένα σχοινί ασφαλείας
Κανένας δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για τον τραγικό θάνατο της 21χρονης Maria Eduarda Rodrigues de Freitas που έκανε ελεύθερη πτώση από γέφυρα στη Βραζιλία, χωρίς οι υπεύθυνοι να την δέσουν με το σχοινί ασφαλείας.
Το βίντεο με την μοιραία πτώση της από 40 μέτρα ύψος, έκανε τον γύρο του διαδικτύου μέσα σε μια στιγμή, προκαλώντας οργή. Για τον θάνατό της έχουν συλληφθεί ήδη οι 3 εργαζόμενοι της επιχείρησης και κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Στις καταθέσεις τους για το δυστύχημα κατά τη διάρκεια της ελεύθερης πτώσης, ισχυρίζονται πως δεν μπορούν να θυμηθούν ποιος ήταν ο υπεύθυνος για τη σύνδεση του σχοινιού ασφαλείας με την ζώνη της 21χρονης.
Ο πρώτος κατηγορούμενος ισχυρίστηκε πως ο έλεγχος του εξοπλισμού, πριν το άλμα, πραγματοποιούνταν από όλους τους εργαζόμενους. Σε ερώτηση των αρχών για το ποιος έχει την τελική ευθύνη για τα σχοινιά και τη ζώνη ασφαλείας, φέρεται να απάντησε πως δεν θυμάται.
Στο ίδιο μοτίβο «κινήθηκε» και ο δεύτερος κατηγορούμενος, υποστηρίζοντας και εκείνος πως δεν μπορεί να θυμηθεί ποιος είχε την ευθύνη, εκείνη τη στιγμή.
Οι έρευνες των αρχών παραμένουν σε εξέλιξη ώστε να διαπιστωθεί αν η συγκεκριμένη εταιρεία διέθετε τις απαραίτητες άδειες και σε γενικά πλαίσια, αν τηρούσε τους κανόνες ασφαλείας.
Μία από τις νοσηλεύτριες που βρέθηκε στον τόπο της τραγωδίας, από την πρώτη στιγμή, αποκάλυψε πως αν και η 21χρονη έπεσε από 40 μέτρα ύψος, ήταν ακόμα ζωντανή.
Δήλωσε πως έκανε τα αδύνατα – δυνατά για να την κρατήσει ζωντανή αλλά λίγο μετά υπέκυψε στα τραύματά της.
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