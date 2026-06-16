Μαριάννα Τουμασάτου - Ασημένια Βουλιώτη: Μένουν στον Alpha σε νέα σειρά

Η σειρά, που βασίζεται σε τουρκικό σίριαλ
Στη στελέχωση των νέων καθημερινών σειρών του προχωρά ο Alpha.
Στη θέση του «Να μ’ αγαπάς» έρχεται η σειρά με τίτλο εργασίας «Οι κόρες της Αρετής» που βασίζεται σε τουρκικό σύγχρονο σίριαλ.
Με βάση τη Reallife, κεντρική πρωταγωνίστρια είναι η Μαριάννα Τουμασάτου, ενώ δίπλα της θα βρεθεί ένα ακόμα οικείο πρόσωπο από το πρόγραμμα του Alpha. Σύμφωνα με πληροφορίες, στις «Κόρες της Αρετής» θα πρωταγωνιστήσει η Ασημένια Βουλιώτη.
Η ηθοποιός έγινε ευρύτερα γνωστή με τη σειρά του ΑΝΤ1 «Ψυχοκόρες» και την ταινία «Υπάρχω», στην οποία υποδύθηκε τη Μαρινέλλα, ενώ φέτος πρωταγωνιστεί «Στο σπίτι δίπλα στο ποτάμι», όπως και η Μ. Τουμασάτου.
Μετά το… ποτάμι, οι δύο ηθοποιοί ακολουθούν κοινή πορεία μένοντας στον Alpha και αναλαμβάνοντας κεντρικό ρόλο στη νέα καθημερινή σειρά που προορίζεται για τη ζώνη των 20:00.
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