Αντιδράσεις με στρατιωτικό που ορκίστηκε στο Δωδεκάθεο: «Δεν έκανα κάτι κακό» λέει ο ίδιος

Έρευνα από το ΓΕΣ

Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν οι εικόνες με Έλληνα αξιωματικό των Ενόπλων Δυνάμεων που δίνει όρκο μετά την προαγωγή, του στο Δωδεκάθεο, με το θέμα να φτάνει μέχρι το Γενικό Επιτελείο Στρατού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες το ΓΕΣ διεξήγαγε έρευνα για την υπόθεση, καθώς μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών και σχετικών αναρτήσεων προκλήθηκαν ερωτήματα σχετικά με το τι ακριβώς συνέβη κατά την τελετή και αν ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από ανακοίνωση εκπροσώπων της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας, στην οποία αναφερόταν ότι η ορκωμοσία προαγωγής του αξιωματικού πραγματοποιήθηκε παρουσία ιερέα της κοινότητας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, πρόκειται για μια «σπουδαία στιγμή για τη θρησκευτική ελευθερία, την ισονομία και τον σεβασμό μέσα στο στράτευμα», καθώς, όπως υποστηρίζεται, για πρώτη φορά η διαδικασία συνοδεύτηκε από το τυπικό της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας παράλληλα με τον προβλεπόμενο στρατιωτικό όρκο.

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Το ΓΕΣ εξέτασε τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η τελετή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επίσημη διαδικασία ορκωμοσίας και η υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων έγιναν κανονικά και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. Ωστόσο, όσα ακολούθησαν μετά το πέρας της επίσημης διαδικασίας βρίσκονται υπό διερεύνηση. Πηγές του υπουργείου αναφέρουν πάντως ότι, με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δεν προκύπτει κάποια παράνομη ενέργεια. Ο ίδιος ο αξιωματικός απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι ορκίστηκε στον Δία ή σε άλλη θεότητα του Δωδεκάθεου. Μιλώντας στο «Live News», υποστήριξε ότι ακολούθησε κανονικά τον προβλεπόμενο στρατιωτικό όρκο και ότι το θρησκευτικό μέρος της διαδικασίας αφορούσε αποκλειστικά τον ιερέα και τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις. «Αυτά που λέγονται είναι λανθασμένα. Δεν έχω ορκιστεί στον Δία. Εγώ ορκίστηκα με τον στρατιωτικό όρκο κανονικά. Ο στρατιωτικός όρκος είναι συγκεκριμένος. Όλα τα υπόλοιπα είναι του ιερέα. Έχουν να κάνουν με τη θρησκεία. Ξέρω ότι δεν έκανα κάτι κακό και παράνομο. Ο στρατός ακολουθεί το Σύνταγμα του κράτους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Παράλληλα, η υπόθεση προκάλεσε πρόσθετες αντιδράσεις εξαιτίας αναρτήσεων του στρατιωτικού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες σχετίζονται με την Αρχαία Ελλάδα αλλά και με απόψεις κατά των εμβολίων. Οι αναρτήσεις αυτές αναζωπύρωσαν τη συζήτηση γύρω από τις προσωπικές του πεποιθήσεις και τη σύνδεσή τους με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Εκπρόσωποι της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας, μιλώντας επίσης στο «Live News», υποστήριξαν ότι η θρησκεία τους αναγνωρίστηκε επίσημα το 2017 και ότι οι ιερείς της έχουν τη δυνατότητα να τελούν γάμους και ορκωμοσίες. Όπως ανέφεραν, οι τελετές τους περιλαμβάνουν προσφορές, ύμνους και προσευχές προς τους θεούς της αρχαίας ελληνικής θρησκείας. Οι υποστηρικτές του Δωδεκάθεου εκτιμούν ότι αριθμούν περίπου 100.000 μέλη σε όλη τη χώρα, ενώ συχνά διοργανώνουν εκδηλώσεις και τελετές που σχετίζονται με την αρχαία ελληνική παράδοση και την τιμή προς ιστορικές προσωπικότητες και ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης.