Επεκτείνεται το δίκτυο ψηφιακών ελέγχων σε γάμους, βαπτίσεις και συνεργεία αυτοκινήτων

Από τις δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων μέχρι τα πάρκινγκ και τα συνεργεία αυτοκινήτων επεκτείνει η ΑΑΔΕ το δίκτυο των ψηφιακών ελέγχων, αναζητώντας νέες πηγές φορολογικών εσόδων.

Το οικονομικό επιτελείο εκτιμά ότι η επέκταση του ψηφιακού πελατολογίου σε κλάδους με αυξημένη παραβατικότητα μπορεί να αποδώσει σημαντικά ποσά, τα οποία θα ενισχύσουν το πακέτο μέτρων που σχεδιάζεται για το 2027 και έχει ήδη 1 δις ευρώ στον «κουμπαρά».

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεται η επέκταση του ψηφιακού πελατολογίου στους χώρους κοινωνικών εκδηλώσεων, όπως κτήματα, αίθουσες δεξιώσεων και ξενοδοχεία που φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, εταιρικές εκδηλώσεις και κάθε είδους κοινωνικές συγκεντρώσεις. Οι επιχειρήσεις θα υποχρεώνονται να καταγράφουν τις εκδηλώσεις πριν ακόμη στηθούν τα τραπέζια, δηλώνοντας βασικά στοιχεία όπως το είδος της εκδήλωσης και τον αριθμό των προσκεκλημένων.

Ποιοι κλάδοι μπαίνουν στο μικροσκόπιο

Ο στόχος των ελέγχων δεν περιορίζεται στους ιδιοκτήτες των χώρων εκδηλώσεων.

Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ μπαίνει ολόκληρη η αλυσίδα επαγγελματιών που συμμετέχει σε μια δεξίωση. Εταιρείες catering, ανθοπωλεία, φωτογράφοι, μουσικοί, DJ, επιχειρήσεις στολισμού, κομμωτήρια, μακιγιέρ, ζαχαροπλαστεία αλλά και επιχειρήσεις ενοικίασης εξοπλισμού θα βρεθούν αντιμέτωπες με εκτεταμένες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, προκειμένου να εντοπίζονται αποκλίσεις μεταξύ πραγματικού και δηλωμένου τζίρου.

Βασική επιδίωξη της φορολογικής διοίκησης είναι να μην επαναληφθεί το φαινόμενο προηγούμενων ετών, όπου ολόκληρες σεζόν κοινωνικών εκδηλώσεων περνούσαν με περιορισμένους ελέγχους και εκτεταμένες «μαύρες» συναλλαγές. Με το νέο σύστημα, η ΑΑΔΕ θα μπορεί να διασταυρώνει σε πραγματικό χρόνο τον αριθμό των καλεσμένων με τα τιμολόγια και τις αποδείξεις που εκδίδονται για κάθε εκδήλωση, αποκτώντας πλήρη εικόνα της συναλλαγής.

Τα στοιχεία θα αποστέλλονται αυτόματα στην ΑΑΔΕ και θα ελέγχονται σε πραγματικό χρόνο, δημιουργώντας έναν πλήρη ψηφιακό χάρτη συναλλαγών γύρω από κάθε εκδήλωση. Έτσι, αν δηλωθεί μια εκδήλωση εκατοντάδων ατόμων αλλά τα παραστατικά που εκδίδονται δεν ανταποκρίνονται στο πραγματικό μέγεθός της, το σύστημα θα μπορεί να εντοπίζει άμεσα τις αποκλίσεις και να ενεργοποιεί περαιτέρω ελέγχους.

Παράλληλα, οι φορολογικές αρχές ενισχύουν τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης και δεδομένων που αντλούνται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Φωτογραφίες και βίντεο που αναρτώνται από τους ίδιους τους καλεσμένους μπορούν να αξιοποιηθούν συμπληρωματικά στις διασταυρώσεις, δίνοντας στους ελεγκτές μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το πραγματικό μέγεθος μιας εκδήλωσης και το οικονομικό αποτύπωμα των επαγγελματιών που συμμετείχαν σε αυτή.

Οι έλεγχοι αναμένεται να είναι ιδιαίτερα αυστηροί. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια ελέγχου διαπιστωθεί ότι μια εκδήλωση ή πελάτης δεν έχει καταχωριστεί στο ψηφιακό πελατολόγιο, η παράβαση μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για πλήρη φορολογικό έλεγχο της επιχείρησης, πέραν των προβλεπόμενων προστίμων.

Η επιλογή των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων δεν είναι τυχαία. Στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θεωρούν ότι οι κοινωνικές εκδηλώσεις παραμένουν μία από τις αγορές όπου η απόκρυψη συναλλαγών και η μη έκδοση αποδείξεων εξακολουθούν να εμφανίζουν υψηλά ποσοστά. Για τον λόγο αυτό η επέκταση του Ψηφιακού Πελατολογίου θεωρείται ένα από τα βασικά εργαλεία για τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης χωρίς την επιβολή νέων φόρων.

Τα πρώτα αποτελέσματα από την εφαρμογή του μέτρου σε άλλους κλάδους της οικονομίας έχουν ήδη ενισχύσει τις προσδοκίες του οικονομικού επιτελείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια του 2025 πραγματοποιήθηκαν 949 έλεγχοι σε πάρκινγκ, συνεργεία και πλυντήρια αυτοκινήτων, με τους ελεγκτές να βεβαιώνουν 5.882 παραβάσεις σε 505 επιχειρήσεις. Με απλά λόγια, παραβατικότητα εντοπίστηκε σε περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν, με το ποσοστό να φτάνει το 53,2%.

Τα στοιχεία αυτά αξιοποιούνται ήδη από την ελληνική πλευρά στις συζητήσεις με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, καθώς η κυβέρνηση επιχειρεί να αποδείξει ότι τα νέα ψηφιακά εργαλεία μπορούν να αυξήσουν μόνιμα τα φορολογικά έσοδα. Όσο μεγαλύτερη είναι η απόδοση των μέτρων κατά της φοροδιαφυγής, τόσο μεγαλύτερος θα είναι και ο δημοσιονομικός χώρος που θα μπορεί να αξιοποιηθεί για νέες φοροελαφρύνσεις και εισοδηματικές ενισχύσεις.

Στο ίδιο πακέτο παρεμβάσεων εντάσσονται η επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους της οικονομίας, καθώς και η σταδιακή εφαρμογή του ψηφιακού δελτίου αποστολής. Πρόκειται για δύο ακόμη εργαλεία που σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο μπορούν να περιορίσουν την αδήλωτη εργασία, το λαθρεμπόριο και την παραοικονομία, ενισχύοντας τα δημόσια έσοδα τα επόμενα χρόνια.