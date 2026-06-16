Ακύλας: Η παγωμάρα στο green room, το ξέσπασμα του πατέρα του για τη συγγνώμη μετά τη Eurovision

«Δούλεψα πάρα πολύ γι' αυτό που παρουσιάσαμε και το χάρηκα τόσο πολύ που όταν κατέβηκα από τη σκηνή έκλαψα γιατί ήταν πολύ μεγάλη η πίεση»

Για την παγωμάρα που βίωσε στο green room της Eurovision 2026, το γιατί ζήτησε συγγνώμη από τον ελληνικό λαό και το ξέσπασμα του πατέρα του αλλά και για όσα έζησε όταν τραγουδούσε στον δρόμο μίλησε το βράδυ της Δευτέρας ο Ακύλας. «Ένιωθα ότι έχω να λογοδοτήσω, να αιτιολογήσω. Δούλεψα πάρα πολύ γι' αυτό που παρουσιάσαμε και το χάρηκα τόσο πολύ που όταν κατέβηκα από τη σκηνή έκλαψα γιατί ήταν πολύ μεγάλη η πίεση. Ένιωσα ότι κουβαλάω τον ελληνικό λαό που με πίστεψε. Όταν έγινε η ψηφοφορία ήταν τόσο έντονο το συναισθηματικό roller coster αλλά ήταν κάτι που πιστεύω ότι το ζήσαμε όλοι. Καθόμασταν στο green room και λέγαμε ότι το κάνουν επίτηδες για το σασπένς αλλά ήμασταν παγωμένοι και λέγαμε "τι γίνεται;"» είπε ο Ακύλας στον ΑΝΤ1 και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

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Με αφορμή, δε, την απουσία αναφοράς στον πατέρα του στο Ferto, ο τραγουδιστής είπε «κρίμα που δεν έχουμε μιλήσει για τον πατέρα μου. Όλοι νομίζουν ότι κάτι έχω μαζί του επειδή δεν τον αναφέρω στο κομμάτι. Τον λατρεύω, μου έχει σταθεί όλη αυτή την περίοδο. Έπαθε πολύ νέος θέματα με την καρδία με εμφράγματα, σταμάτησε από μικρός να δουλεύει και δεν μπορούσε να συνεισφέρει, ήταν δύσκολα. Τον λατρεύω, είναι Θεσσαλονίκη, είναι χωρισμένος με τη μητέρα μου». Αποκάλυψε, επίσης, ότι «ο μπαμπάς ήταν χαρούμενος με αυτό που έβλεπε. Μου είχε πει "προσπάθησε να το απολαύσεις" και όταν ζήτησα συγγνώμη μου είπε "τι ζητάς συγγνώμη; Πας καλά; Μας έκανες υπερήφανους, ήσουν φοβερός»

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Όπως είπε, ακόμα, για τα χρόνια που τραγουδούσε στον δρόμο, «ο δρόμος είναι πολύ δύσκολος γιατί δεν πληρώνει κάποιος εισιτήριο για να σε δει. Μπορείς να φας bullying να σε χλευάσουν. Εγώ πέρασα πολύ ωραία. Την πρώτη φορά που πήγα στη Διονυσίου Αεροπαγίτου τραγουδούσα 6 ώρες, είχα βγάλει 50 ευρώ αλλά συνέχιζα, έπαιζα πολύ Έλβις Πρίσλεϊ. Ο κολλητός μου είχε μεταφέρει ότι είχαν έρθει κάποιοι και σχολίαζαν ότι "αυτός τραγουδούσε στα μαγαζιά και τώρα είναι στον δρόμο". Δεν μάσησα, πήγα Eurovision μετά». Εξομολογήθηκε, μάλιστα, ότι είχε πέσει θύμα ελέγχων από την αστυνομία λέγοντας «ήταν λίγο ζόρικο όταν είχαμε τρέξιμο γιατί κουβαλούσα ηχείο 10 κιλά»