Τραμπ: Το Ιράν συμφώνησε να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα

«Το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα! Επίσης, η είδηση ότι οι ΗΠΑ πληρώνουν στο Ιράν 300 εκατομμύρια δολάρια είναι ψευδής είδηση, που διαδόθηκε από τους Δημοκρατικούς», έγραψε συγκεκριμένα.

Σε ανάρτηση που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social, επέμεινε πως η είδηση για τα 300 εκατ. δολάρια προς το Ιράν, διαδόθηκε ψευδώς από τους Δημοκρατικούς. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία στην ανάρτηση ωστόσο, είναι η αναφορά στα πυρηνικά όπλα, ζήτημα το οποίο υπήρξε το «μεγάλο αγκάθι» στις διαπραγματεύσεις των δύο δυνάμεων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε πως το «μνημόνιο συνεργασίας» έχει ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά από κάθε πλευρά, ενώ χαρακτήρισε «fake news» ότι οι ΗΠΑ θα δώσουν ως βοήθεια στο Ιράν, 300 εκατ. δολάρια.

Το μήνυμα πως το Ιράν συμφώνησε και δεν πρόκειται να αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, έστειλε ξανά τα ξημερώματα της Τρίτης ο Ντόναλντ Τραμπ .

Λίγες ώρες νωρίτερα και ενώ βρίσκεται στη Γαλλία ενόψει της συνόδου κορυφής της G7, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η συμφωνία με το Ιράν έχει «υπογραφεί πλήρως» προσθέτοντας ότι τα Στενά του Ορμούζ θα είναι «εντελώς ανοιχτά» μέχρι την Παρασκευή.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζέι Ντι Βανς και ο Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ έχουν υπογράψει ήδη την συμφωνία ηλεκτρονικά. Όπως έχουμε αναφέρει, ο Τραμπ δήλωσε ότι το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά.

«Ο πρόεδρος ήθελε να το υπογράψει προσωπικά επειδή ήθελε να δείξει την αφοσίωσή του στην επιτυχή επίλυση του ζητήματος», δήλωσε στο AFP ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης.

Νωρίτερα, ο Γκαλιμπάφ έγραψε στο X ότι το Ιράν έχει κάνει ένα «μεγάλο βήμα προς την τελική νίκη» μετά την «ιστορική αντίσταση» της χώρας εναντίον του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Γαλλία, όπου συμμετέχει σε σύνοδο κορυφής της G7, ότι ο Βανς θα ταξιδέψει στην Ελβετία για την επίσημη τελετή υπογραφής την Παρασκευή και ότι το κείμενο της συμφωνίας θα δημοσιοποιηθεί σύντομα.

«Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα επιστρέψουν ποτέ στην προπολεμική τους κατάσταση»

Ο Σαμάν Ρεζάι, επικεφαλής της ένωσης εμπορικών ναυτιλιακών του Ιράν, εκτιμά ότι τα Στενά του Ορμούζ «δεν θα επιστρέψουν ποτέ στην προπολεμική τους κατάσταση» ακόμη και με τον τερματισμό του πολέμου.

Άλλωστε, χθεσινά δημοσιεύματα ανέφεραν πως ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν για επιβολή διοδίων στα Στενά του Ορμούζ, 60 ημέρες μετά τις υπογραφές.

«Για αιώνες, τα Στενά ήταν ένα ασφαλές καταφύγιο για την εμπορική ναυτιλία, αλλά αυτός ο πόλεμος έχει διαλύσει την προηγούμενη τάξη και δομή και θα πρέπει να περιμένουμε μια νέα τάξη και έναν πιο αποτελεσματικό ρόλο για τα παράκτια κράτη του», δήλωσε στο Al Jazeera.

Ο Ρεζάι, ο οποίος υπηρετεί ως γενικός γραμματέας του Συνδικάτου Ιρανών Εμπορικών Ναυτιλιακών (IMMS), θυγατρικής της Διεθνούς Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Μεταφορές (ITF), δήλωσε ότι η παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία πιστεύει ότι η πλήρης επιστροφή στην κανονικότητα στο στενό θα μπορούσε να είναι μια «μακρά και αβέβαιη διαδικασία».

Η ανάκαμψη, υποστήριξε, βασίζεται σε μια «σύγκλιση κρίσεων» που βασίζονται σε «βιώσιμη ειρήνη, μείωση της φαινομενικής απειλής και αρκετούς κύκλους διέλευσης χωρίς περιστατικά».

Όσον αφορά το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ο Ρεζάι σημείωσε ότι η ITF έχει δηλώσει ότι θα μπορούσε να χρειαστούν «εβδομάδες, αν όχι μήνες» λόγω του τεράστιου όγκου πλοίων που έχουν παραληφθεί και της ανάγκης αλλαγής πληρωμάτων.

«Επίσης, πολλά σημαντικά περιουσιακά στοιχεία της Αρχής Λιμένων και Μεταφορών και της Αρχής Εμπορίου και Πετρελαίου και στις δύο πλευρές του Κόλπου έχουν υποστεί ζημιές από τον πόλεμο, απαιτώντας σημαντική χρηματοδότηση και χρόνο για την επισκευή και την ανοικοδόμηση», πρόσθεσε.

Οι τεχνικές συζητήσεις για τη συμφωνία, με επικεφαλής τον Τζέι Ντι Βανς, θα ξεκινήσουν αργότερα αυτή την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων των πιο ακανθωδών ζητημάτων της τύχης του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

Θα περιλαμβάνει επίσης διατάξεις για την άρση των κυρώσεων και την αποδέσμευση δισεκατομμυρίων δολαρίων σε παγωμένα περιουσιακά στοιχεία.

Ισραήλ: «Έχουμε τα δικά μας συμφέροντα»

Και ενώ Ιράν και ΗΠΑ χαιρετίζουν την συμφωνία, στο Ισραήλ η αγωνία και η οργή εντείνονται. Σκληροπυρηνικοί και αντίπαλοι του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, τα «έβαλαν» με τις κυβερνήσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ, λέγοντας πως το ειρηνευτικό σχέδιο δεν περιλαμβάνει τις «κόκκινες γραμμές» του Τελ Αβίβ, όπως αλλαγή καθεστώτος του Ιράν και την ολική καταστροφή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

Στις πρώτες του παρατηρήσεις σχετικά με τη συμφωνία, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αποστασιοποιήθηκε από τις διαπραγματεύσεις, λέγοντας ότι ήταν «απόφαση του Τραμπ», προσθέτοντας: «έχουμε τα δικά μας συμφέροντα».

Είπε επίσης ότι το Ισραήλ δεν θα εγκαταλείψει τα εδάφη που κατέχει στον Λίβανο παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και θα είναι έτοιμο να χτυπήσει το Ιράν εάν κρίνει ότι κινείται προς την κατασκευή πυρηνικών όπλων.

«Με συμφωνία ή χωρίς συμφωνία, το Ιράν δεν θα έχει πυρηνικά όπλα – ούτε σήμερα ούτε αύριο», είπε.

Οι πολιτικοί της αντιπολίτευσης έσπευσαν να επωφεληθούν από αυτό που ορισμένα τοπικά μέσα ενημέρωσης χαρακτήρισαν ως «παγκόσμια αποτυχία». Ακροδεξιά μέλη του κυβερνώντος συνασπισμού του Νετανιάχου κάλεσαν το Ισραήλ να αγνοήσει τη συμφωνία, λέγοντας ότι δεν είχε συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις.

Ο υπουργός εθνικής ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, δήλωσε για το μνημόνιο: « Η συμφωνία του Τραμπ δεν μας δεσμεύει… δεν πρέπει να συμβιβαστούμε με τίποτα λιγότερο από τη διάλυση της Χεζμπολάχ. Δεν πρέπει να αποσυρθούμε από ούτε μια σπιθαμή εδάφους που οι στρατιώτες μας έχουν καταλάβει και εκκαθαρίσει».

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, επέμεινε ότι οι ΗΠΑ έπρεπε να διασφαλίσουν ότι το Ισραήλ θα τηρούσε την κατάπαυση του πυρός, προειδοποιώντας ότι ολόκληρη η συμφωνία εξαρτιόταν από την εφαρμογή της στον Λίβανο.