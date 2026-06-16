Γυναικοκτονία στη Δράμα: Η αστυνομικός είχε ενημερώσει την υπηρεσία για ψυχολογικά προβλήματα του συζύγου της

Κρίθηκε ικανός μετά τα ψυχομετρικά τεστ
Με προβλήματα και τσακωμούς κύλησε ο έγγαμος βίος της 45χρονης και του 50χρονου στη Δράμα.
Αυτό τουλάχιστον αποκαλύπτουν νεότερες πληροφορίες για τη στυγερή γυναικοκτονία που έγινε τη Δευτέρα μέσα στο σπίτι του ζευγαριού και μπροστά στα μάτια του μικρότερου παιδιού του.
Η τοπική κοινωνία στη Δράμα θρηνεί ακόμα για την 45χρονη αστυνομικό που έπεσε νεκρή από τα χέρια του πατέρα των παιδιών της. Ο 50χρονος -επίσης αστυνομικός- αφού την σκότωσε, επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητό του και τράπηκε σε φυγή. Λίγες ώρες μετά βρέθηκε νεκρός στο αυτοκίνητό του. Μετά τη γυναικοκτονία, αφαίρεσε τη ζωή του με το υπηρεσιακό του όπλο.
Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες του ΑΝΤ1, η γυναίκα είχε αποκαλύψει στην υπηρεσία της πως ο σύζυγός της αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Έτσι, πέρασε από ψυχομετρικά τεστ οι οποίες όμως δεν έδειξαν κάτι το μεμπτό. Κρίθηκε ικανός να ασκεί τα καθήκοντά του και να οπλοφορεί και επέστρεψε κανονικά στην υπηρεσία του.
Το ζευγάρι αν και ήταν σε διάσταση, έμεναν για καιρό στο ίδιο σπίτι. Φέρεται πως τους τελευταίους 6 μήνες έμεναν χωριστά, σε μία προσπάθεια να αποκατασταθεί ξανά η ηρεμία στο σπίτι τους, για χάρη των παιδιών τους.
Εν τέλει όμως, μετά από έναν νέο και άγριο καυγά, ο 50χρονος -ιδιαίτερα γνωστός στον χώρο του αθλητισμού, καθώς ασχολούνταν με το CrossFit- μαχαίρωσε 8 φορές την σύζυγό του σε πλάτη, κεφάλι και στήθος.
Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως επιτέθηκε στην γυναίκα πισώπλατα, και στη συνέχεια ξεκίνησε να την μαχαιρώνει με μίσος και μανία, προτού την αφήσει αιμόφυρτη στο πάτωμα.
Το ακόμη πιο τραγικό της υπόθεσης, είναι ότι πριν από 2 εβδομάδες, η 45χρονη είχε κάνει ανάρτηση στα social media, μιλώντας για τους άνδρες που δολοφονούν τις γυναίκες τους και την αντιμετώπιση της ελληνικής κοινωνίας σε τέτοιου είδους εγκλήματα.
Το χρονικό του εγκλήματος
Ο συναγερμός για την γυναικοκτονία σήμανε γύρω στις 17:00 το απόγευμα, όταν το κέντρο άμεσης δράσης στη Δράμα δέχθηκε κλήση από το σοκαρισμένο 10χρονο παιδί του ζευγαριού.
Με όση δύναμη κουβαλούσε μέσα του, αποκάλυψε στον τηλεφωνητή πως ο πατέρας του επιτέθηκε στην μητέρα του και αυτή κείτεται αιμόφυρτη στο πάτωμα στο υπόγειο του σπιτιού τους.
Μία δεύτερη κλήση και πάλι στο κέντρο άμεσης δράσης, για έναν άνδρα που βρίσκονταν χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε αυτοκίνητό του, κινητοποίησε τις αρχές στον λόφο πίσω από το νοσοκομείο της Δράμας.
Φτάνοντας στο σημείο, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 50χρονο σύζυγό της, νεκρό. Δίπλα του βρέθηκε το υπηρεσιακό του όπλο και ένας κάλυκας.
Οι έρευνες για τη γυναικοκτονία συνεχίζονται προκειμένου να φωτιστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης και να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν σε αυτή την ανείπωτη οικογενειακή τραγωδία.
Τραγικά θύματα της υπόθεσης παραμένουν το 10χρονο παιδί που ειδοποίησε την ΕΛΑΣ αλλά και η μεγαλύτερη κόρη τους που σπουδάζει στη Θεσσαλονίκη.
Η γυναικοκτονία στη Δράμα θυμίζει πολύ την γυναικοκτονία στην Καλαμάτα με θύμα την 39χρονη που άφησε πίσω της δύο μικρά παιδιά. Και σε αυτήν την περίπτωση, η γυναίκα δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της, μέσα στο σπίτι τους και ενώ στο διπλανό δωμάτιο κοιμόντουσαν τα παιδιά.
Στο σημείο έσπευσαν περιπολικά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Δράμας και νοσηλεύτηκε αρχικά σε κρίσιμη κατάσταση.
Υπέκυψε στα τραύματά τις γύρω στις 19:00.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr