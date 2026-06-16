Γυναικοκτονία στη Δράμα: Η αστυνομικός είχε ενημερώσει την υπηρεσία για ψυχολογικά προβλήματα του συζύγου της

Με προβλήματα και τσακωμούς κύλησε ο έγγαμος βίος της 45χρονης και του 50χρονου στη Δράμα.

Αυτό τουλάχιστον αποκαλύπτουν νεότερες πληροφορίες για τη στυγερή γυναικοκτονία που έγινε τη Δευτέρα μέσα στο σπίτι του ζευγαριού και μπροστά στα μάτια του μικρότερου παιδιού του.

Η τοπική κοινωνία στη Δράμα θρηνεί ακόμα για την 45χρονη αστυνομικό που έπεσε νεκρή από τα χέρια του πατέρα των παιδιών της. Ο 50χρονος -επίσης αστυνομικός- αφού την σκότωσε, επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητό του και τράπηκε σε φυγή. Λίγες ώρες μετά βρέθηκε νεκρός στο αυτοκίνητό του. Μετά τη γυναικοκτονία, αφαίρεσε τη ζωή του με το υπηρεσιακό του όπλο.

Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες του ΑΝΤ1, η γυναίκα είχε αποκαλύψει στην υπηρεσία της πως ο σύζυγός της αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Έτσι, πέρασε από ψυχομετρικά τεστ οι οποίες όμως δεν έδειξαν κάτι το μεμπτό. Κρίθηκε ικανός να ασκεί τα καθήκοντά του και να οπλοφορεί και επέστρεψε κανονικά στην υπηρεσία του.

Το ζευγάρι αν και ήταν σε διάσταση, έμεναν για καιρό στο ίδιο σπίτι. Φέρεται πως τους τελευταίους 6 μήνες έμεναν χωριστά, σε μία προσπάθεια να αποκατασταθεί ξανά η ηρεμία στο σπίτι τους, για χάρη των παιδιών τους.

Εν τέλει όμως, μετά από έναν νέο και άγριο καυγά, ο 50χρονος -ιδιαίτερα γνωστός στον χώρο του αθλητισμού, καθώς ασχολούνταν με το CrossFit- μαχαίρωσε 8 φορές την σύζυγό του σε πλάτη, κεφάλι και στήθος.

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως επιτέθηκε στην γυναίκα πισώπλατα, και στη συνέχεια ξεκίνησε να την μαχαιρώνει με μίσος και μανία, προτού την αφήσει αιμόφυρτη στο πάτωμα.

Το ακόμη πιο τραγικό της υπόθεσης, είναι ότι πριν από 2 εβδομάδες, η 45χρονη είχε κάνει ανάρτηση στα social media, μιλώντας για τους άνδρες που δολοφονούν τις γυναίκες τους και την αντιμετώπιση της ελληνικής κοινωνίας σε τέτοιου είδους εγκλήματα.