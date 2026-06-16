Μια συνταγή εύκολη και καλοκαιρινή
Τα ζυμαρικά μπορεί να θεωρούνται παντός καιρού, ωστόσο το καλοκαίρι έχουν την τιμητική τους.
Είναι εύκολα, χορταστικά και πεντανόστιμα. Όπως η συνταγή που ετοίμασε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος.
Ο γνωστός σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για σκιουφιχτά με πέστο από ντοματίνια και αμύγδαλα. Ένα πιάτο ορισμός των διακοπών.
Για όσους δεν ξέρουν, τα σκιουφιχτά είναι ένα παραδοσιακό ζυμαρικό που συναντάμε κυρίως στην κρητική κουζίνα. Σκιουφίζω σημαίνει στρίβω, στρουφίζω ή τυλίγω.
Τα υλικά
500 γρ. σκιουφιχτά
100 ml ζωμό από τα μακαρόνια
4 πράσινα κρεμμύδια
2 σκελίδες σκόρδο
500 γρ. ντοματίνια
2 τσίλι πιπεριές
20 φύλλα βασιλικού
150 γρ. ανθότυρο
50 γρ. παρμεζάνα
100 γρ. αμύγδαλα
100 ml ελαιόλαδο
Αλάτι
Πιπέρι
Η διαδικασία
- Το πρώτο βήμα είναι να ετοιμάσουμε τα ζυμαρικά μας – τα βράζουμε περίπου δύο με τρία λεπτά λιγότερο από το κανονικό τους.
- Στη συνέχεια ετοιμάζουμε το πέστο. Σε ένα μπλέντερ ρίχνουμε τα ντοματίνια, τον βασιλικό, τα αμύγδαλα (καλύτερα να είναι καβουρδισμένα), λίγο φρέσκο κρεμμύδι, λίγο σκόρδο, λίγο τσίλι, λίγη φέτα και ελαιόλαδο.
- Χτυπάμε καλά στο μπλέντερ και ρίχνουμε το σάλτσα σε ένα ζεστό, καθώς και μερικά ακόμα ντοματίνια.
- Προσθέτουμε τα σκιουφιχτά στο τηγάνι, ανακατεύουμε καλά, ρίχνουμε από πάνω την παρμεζάνα και σε δύο με τρία λεπτά η συνταγή είναι έτοιμη.
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