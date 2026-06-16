Τα ζυμαρικά μπορεί να θεωρούνται παντός καιρού, ωστόσο το καλοκαίρι έχουν την τιμητική τους.

Είναι εύκολα, χορταστικά και πεντανόστιμα. Όπως η συνταγή που ετοίμασε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος.

Ο γνωστός σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για σκιουφιχτά με πέστο από ντοματίνια και αμύγδαλα. Ένα πιάτο ορισμός των διακοπών.

Για όσους δεν ξέρουν, τα σκιουφιχτά είναι ένα παραδοσιακό ζυμαρικό που συναντάμε κυρίως στην κρητική κουζίνα. Σκιουφίζω σημαίνει στρίβω, στρουφίζω ή τυλίγω.

Τα υλικά

500 γρ. σκιουφιχτά

100 ml ζωμό από τα μακαρόνια

4 πράσινα κρεμμύδια

2 σκελίδες σκόρδο

500 γρ. ντοματίνια

2 τσίλι πιπεριές

20 φύλλα βασιλικού

150 γρ. ανθότυρο

50 γρ. παρμεζάνα

100 γρ. αμύγδαλα

100 ml ελαιόλαδο

Αλάτι

Πιπέρι

Η διαδικασία