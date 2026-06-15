Μία νύχτα μόνο: Η Αλεξάνδρα με τη βοήθεια του χάκερ προσπαθεί να έρθει σε επαφή με τον Πετράκη

Συγκλονιστικές εξελίξεις και ανατροπές έρχονται στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς «Μια νύχτα μόνο», που θα προβληθούν από την Τρίτη 16 έως και την Πέμπτη 18 Ιουνίου, στις 21:40, στο MEGA.

Μία νύχτα μόνο: Τρίτη 16 Ιουνίου

Επεισόδιο 95: Η Αλεξάνδρα με τη βοήθεια του χάκερ προσπαθεί να έρθει σε επαφή με τον Πετράκη για να βάλει σε εφαρμογή το σχέδιο της, ενώ η Αρετή ανακοινώνει στον έκπληκτο Νταγιάννο την απόφασή της να αποχωρήσει από την Τρίτον. Ο Οδυσσέας αρχίζει να υποψιάζεται ότι κάτι του κρύβουν σε σχέση με την Αλεξάνδρα. Ο Σάββας ετοιμάζεται να παντρευτεί με τη Μίνα, ενώ η Άσπα «ψήνει» τον Άλκη, να ληστέψουν τον Νταγιάννο.

Μία νύχτα μόνο: Τετάρτη 17 Ιουνίου

Επεισόδιο 96: Το μήνυμα της Αλεξάνδρας στο τάμπλετ του Πετράκη προκαλεί πανικό στην Αρετή και ανοίγει έναν νέο κύκλο φόβου και πίεσης. Ο Οδυσσέας καταλαβαίνει πως κάτι σοβαρό κρύβεται πίσω από την ταραχή της και προσπαθεί να μάθει την αλήθεια, όμως εκείνη συνεχίζει να τον κρατά μακριά από το μυστικό που απειλεί να τινάξει τη ζωή της στον αέρα. Παράλληλα, ο Σταύρος με τον Πωλ στο μοναστήρι εξασφαλίζουν την υποστήριξη του μοναχού. Ο Σάββας και η Μίνα ετοιμάζονται να παντρευτούν, την ώρα που η Άσπα νιώθει απομονωμένη και προδομένη από όλους. Κι ενώ η τελετή στήνεται στον κήπο του Νταγιάννου, ο Άλκης και η Άσπα βάζουν σε εφαρμογή ένα σκοτεινό σχέδιο μέσα στο σπίτι. Την ίδια ώρα, η Αλεξάνδρα κινεί αδίστακτα τα νήματα και οδηγεί την Αρετή στα άκρα. Η συνάντηση των δυο γυναικών εξελίσσεται σε μια επικίνδυνη σύγκρουση γεμάτη απειλές, μίσος και εκρήξεις οργής, με την κατάσταση να ξεφεύγει όλο και περισσότερο.

Μία νύχτα μόνο: Πέμπτη 18 Ιουνίου

Επεισόδιο 97: Η Αρετή, σε μία στιγμή έντασης με την Αλεξάνδρα, πέφτει κάτω και χάνει τις αισθήσεις της. Ο Οδυσσέας σπεύδει στο νοσοκομείο, ενώ η Ελένη και ο Χάρης εξακολουθούν να του κρύβουν τον εκβιασμό της Αλεξάνδρας, φοβούμενοι την αντίδρασή του. Τη χαρά που φέρνει στο σπίτι ο γάμος της Μίνας και του Σάββα αμαυρώνει η ληστεία που κάνουν η Άσπα και ο Άλκης, ενώ η Αννέζα εκφράζει ανοιχτά πλέον τις αντιρρήσεις της για τη σχέση του Πωλ με την Εύα. Τέλος, ο Οδυσσέας ζητά τη βοήθεια του Λυμπέρη, προκειμένου να ανακαλύψει με ποιον ήταν στο μοιραίο ραντεβού η Αρετή.