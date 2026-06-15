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Παναθηναϊκός: Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αναμένεται στην Αθήνα για συζητήσεις με το «τριφύλλι»

Παναθηναϊκός: Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αναμ...

Ο «Ζοτς» ήταν στον Παναθηναϊκό από το 1999 έως το 2012

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποτελεί το πιο πολυσυζητημένο όνομα στις τάξεις των φίλων του Παναθηναϊκού, ενώ σύμφωνα με σερβικά ΜΜΕ αναμένεται τις επόμενες ημέρες να ταξιδέψει στην Αθήνα για επαφές με την ομάδα.

Ο Παναθηναϊκός μετά το οριστικό αντίο στον Εργκίν Αταμάν έχει στρέψει το ενδιαφέρον του στην επόμενη μέρα στην τεχνική ηγεσία με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να είναι ο διακαής πόθος για την επιστροφή στον πράσινο πάγκο.

Ο «Ζοτς» ήταν στον Παναθηναϊκό από το 1999 έως το 2012 και οι φίλοι των πρασίνων θέλουν να τον δουν ξανά στην τεχνική ηγεσία της ομάδας τους.

Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να έρθει σε συμφωνία με τη διοίκηση των πρασίνων στη συνάντηση που θα γίνει τις επόμενες μέρες.

 

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#tags Παναθηναϊκός Ζέλικο Ομπράντοβιτς
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