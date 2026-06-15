Ρία Ελληνίδου: «Η Ελένη Φουρέιρα είναι πολύ έμπειρη και βοήθησε να γίνουν όλα σωστά»

Η Ρία Ελληνίδου αποκάλυψε ότι η Ελένη Φουρέιρα Ελένη Φουρέιρα τη βοήθησε να βρει κατεύθυνση σχετικά με τη σκηνική της παρουσία, αναφέροντας πως της έδωσε συμβουλές για το πώς να στέκεται και να κινείται στη σκηνή.

Η Ρία Ελληνίδου παραχώρησε συνέντευξη στο MAD TV, μιλώντας για τη φετινή της πορεία, τις μεγάλες επιτυχίες που σημειώνει στις ψηφιακές πλατφόρμες, αλλά και για την περσινή της εμφάνιση στα MAD Video Music Awards μαζί με την Ελένη Φουρέιρα. Η τραγουδίστρια θυμήθηκε την πρώτη της συμμετοχή στον θεσμό και τη συνεργασία τους στο τραγούδι «Κάτι ξέρεις», αποκαλύπτοντας πως όλα κύλησαν με απόλυτη φυσικότητα και χωρίς δυσκολίες.

«Πάρα πολύ αβίαστα! Βγήκε πολύ αβίαστα. Είχαμε πάει τότε μαζί με την Ελένη στο στούντιο του Βασίλη Κουμεντάκου, που έκανε και τη διασκευή αυτή, και το κάναμε με έναν τρόπο που να μας ταιριάζει και στις δύο. Μας άρεσε αυτό πάρα πολύ. Οι πρόβες βγήκαν ωραία, οργανωμένα και γρήγορα. Η Ελένη είναι πολύ έμπειρη και με βοήθησε λίγο να με κατευθύνει, να γίνουν όλα σωστά, πώς θα σταθούμε, πώς θα κάνουμε», ανέφερε.

Παράλληλα, η Ρία Ελληνίδου μίλησε για το άγχος που συνοδεύει τις ζωντανές εμφανίσεις, ειδικά όταν υπάρχουν γρήγορες αλλαγές και αυστηρά χρονοδιαγράμματα.

«Η αλήθεια είναι ότι τελειώνει το ένα, μπαίνει το άλλο, υπάρχει ένα άγχος εκείνη την ώρα, μετράνε τα δευτερόλεπτα. Εγώ είχα και μια αλλαγή στα ρούχα και έλεγα “τώρα θα προλάβω να αλλάξω, τώρα δεν θα προλάβω να αλλάξω;”, αλλά όλα πήγαν καλά», εξομολογήθηκε.