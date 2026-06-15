Αλέξης Τσίπρας: «Σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση. Σε μερικούς μήνες θα γίνουμε κυβέρνηση»

Μήνυμα αισιοδοξίας και εκλογικής ετοιμότητας έστειλε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στην πρώτη ανοιχτή συγκέντρωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, η οποία πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Οσίας Ξένης στη Νίκαια.'



Όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας «αυτό που συνέβη στις 26 Μάη ήταν πρωτοφανές στα πολιτικά σκηνικά από την μεταπολίστευση και μετά. Η ΕΛ.Α.Σ με το που ιδρύθηκε σε 24ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Όχι μοναχά στις μετρήσεις αλλά στην συνείδηση του ελληνικού λαού».

Έτσι σημείωσε ότι αν αυτό συνέβη σε μερικές μέρες τότε «σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού όποτε και αν στηθούν αυτές οι κάλπες». Τόνισε πως «υπάρχει δυνατότητα αυτή η κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικου λαού να τιμωρηθεί για τις επιλογές της» και «υπάρχει η δυνατότητα να υπάρξει προοδευτική κυβέρνηση» στην χώρα.

Ο Αλέξης Τσίπρας αναφερόμενος στην επιλογή της Νίκαιας για να γίνει η πρώτη ανοιχτή εκδήλωση της ΕΛ.ΑΣ είπε ότι «ξεκινάμε από τις λαϊκες γειτονιές του Πειραιά γιατί θέλουμε να εκπροσωπούμε τους ανθρώπους της δουλειάς». Τονίζοντας όμως πως ταυτόχρονα «πρέπει να έχουμε όραμα, σχέδιο, πρόγραμμα και επίγνωση της πραγματικότητας».

Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στο προεκλογικό δίλημμα που τίθεται από την πλευρά της κυβέρνησης περί σταθερότητας ή αστάθειας κι αναρωτήθηκε: «Άραγε είναι σταθερότητα αυτό που ζούμε; Είναι σταθερότητα να τελειώνει ο μισθός και να έχουμε από τις πιο ακριβές τιμές και τους πιο χαμηλούς μισθούς; Είναι σταθερότητα τα σκάνδαλα, οι απευθείας αναθέσεις;».

Απαντώντας στην ρητορική ερώτηση «αυτό δεν είναι σταθερότητα. Είναι οπισθοδρόμηση. Είναι αστάθεια στο βάλτο της διαφθοράς, της ακρίβειας και των ανισοτήτων». Επισήμανε ότι «το δίλημμα των επόμενων εκλογών είναι σταθερότητα η πρόοδος, διαφθορά η εντιμότητα». Σημειώνοντας πως «αυτό το δίλημμα αφορά όλους τους πολίτες. Ακόμη και αυτούς που ψήφισαν στις προηγούμενες εκλογές Νέα Δημοκρατία».

Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε και στο περίφημο «τηλέφωνο στις 3 το πρωί» για το οποίο είχε μιλήσει ο Κ.Μητσοτάκης. Θύμισε ότι επί πρωθυπουργίας του «όταν κάποια στιγμή το τριψήφιο χτύπησε για το τουρκικό Μπαρμπαρός έστειλα εντολή να πάει ελληνική φρεγάτα και το Μπαρμπαρός άλλαξε κατεύθυνση» αλλά «όταν ο κ.Μητσοτάκης ρωτήθηκε για το Όρουτς Ρέις είπε ότι φύσαγε αέρας και το πήραν τα κύματα».

Ο πρώην πρωθυπουργός απάντησε επίσης στην κριτική της κυβέρνησης περί ακοστολόγητων εξαγγελιών για τα μέτρα που ήδη έχει εξαγγείλει η ΕΛ.Α.Σ και αφορούν μέτρα ανακούφισης των λαϊκών στρωμάτων. «Ποιοι μας κάνουν μαθήματα δημοσιονομικής σταθερότητας;» αναρωτήθηκε «αυτοί που ανέλαβαν το κόμμα τους με κάποια εκατομμύρια χρεών και τα έχουν διπλασιάσει, είναι στα 520 εκατομμύρια ευρώ».

Αναφερόμενος στους περιορισμούς που υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο Αλέξης Τσίπρας εξήγησε πως υπάρχουν όρια όμως «έχει σημασία αν το όριο θα το εξαντλήσεις με φοροαπαλλαγές στον πλούτο και κουπόνια στους μισθωτους ή αν θα το εξαντλήσεις στήνοντας στα πόδια του το κοινωνικό κράτος» και δίνοντας αυξήσεις σε δάσκαλους, καθηγητές και νοσοκομειακούς.

Στην βάση αυτή ανέλυσε τα μέτρα που έχει ήδη εξαγγείλει σχετικά την δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων του λεκανοπεδίου Αττικής και της Θεσσαλονίκης, για την μείωση κατά 30% των τιμολογίων της ΔΕΗ, για αυξήσεις στους εκπαιδευτικούς και νοσοκομειακούς, την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων και δημιουργία δημόσιου ταμείου για τα κόκκινα δάνεια και την στεγαστική πολιτική.

Νωρίτερα ο Αλέξης Τσίπρας άκουσε πολλές παρεμβάσεις πολιτών της ευρύτερης περιοχής με τοποθετήσεις που αφορούσαν τα προβλήματα στην παιδεία, την υγεία, των νοσοκομείων, των συνταξιούχων αλλά και της καθημερινότητας των πολιτών.