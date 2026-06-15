Grand Hotel: Η Κυβέλη συγκρούεται με τον Ρήγα, καθώς πιστεύει ότι κάτι της κρύβει για τη δολοφονία του Χατζημήτρου

Καταιγιστικές εξελίξεις και ανατροπές στα νέα επεισόδια του «Grand Hotel», που προβάλλονται την Τρίτη 16 και την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 21:00 στον ΑΝΤ1.

Grand Hotel – Τρίτη 16 Ιουνίου

Επεισόδιο 129: Η Κυβέλη συγκρούεται έντονα με τον Ρήγα, καθώς πιστεύει ότι κάτι της κρύβει σχετικά με τη δολοφονία του Χατζημήτρου. Η ανησυχία της γίνεται ακόμη πιο έντονη όταν διαβάζει στην εφημερίδα τη συνέντευξη του Μπακιρτζόγλου… Η Θεώνη, μαθαίνοντας από τον Πέτρο πως η Θάλεια ετοιμάζεται να καταθέσει στην αστυνομία τις υποψίες της για τον Χαραλάμπη, παθαίνει πανικό και προσπαθεί να τον πείσει να φύγουν για να γλιτώσει. Ο Χαραλάμπης, όμως, αποφασίζει να μιλήσει ο ίδιος στον Χρόνη.

Η Θάλεια ανακαλύπτει ότι ο Άρης μίλησε στον Πέτρο για τις υποψίες της και συγκρούεται έντονα μαζί του. Ο Ιορδάνης προσπαθεί να αλλάξει συμπεριφορά και παλεύει να βοηθήσει σε όλα τα πόστα του ξενοδοχείου… ακόμη και ως σερβιτόρος! Ο Χρόνης και ο Βαγγέλης προχωρούν την έρευνα για τη διπλή δολοφονία του Χατζημήτρου και της Μελίνας, με τον Παράσχο να φαίνεται αρκετά ύποπτος. Η Θεώνη και ο Χαραλάμπης παθαίνουν σοκ όταν βλέπουν στο κατώφλι τους τη Φρίντα… Την γη κάτω από τα πόδια της χάνει και η Κυβέλη, όταν ακούει την Τασία να της λέει πως είδε τον Ρήγα να μιλάει στην Μελίνα λίγο πριν φύγει από το ξενοδοχείο, πράγμα που, φυσικά, ο Ρήγας δεν της έχει εκμυστηρευτεί…

Grand Hotel – Τετάρτη 17 Ιουνίου

Επεισόδιο 130: Οι προετοιμασίες του γάμου της Αλίκης και του Πέτρου συνεχίζονται και η Αλίκη πείθει τον Πέτρο να συμφιλιωθεί με τη μητέρα του και να την καλέσει στον γάμο. Ο Χρόνης ερευνά το σπίτι του Παράσχου και βρίσκει ένα όπλο ίδιο με αυτό που σκότωσε τον Χατζημήτρο. Την ίδια στιγμή, η μαρτυρία της Τασίας ότι ο Ρήγας ήταν με την Μελίνα λίγο πριν εκείνη φύγει από το ξενοδοχείο, φέρνει τα πάνω κάτω. Η Κυβέλη αμφιβάλλει πια για την ειλικρίνεια του Ρήγα, ενώ και όλοι οι υπόλοιποι τον θεωρούν ύποπτο.

Η Θεώνη και ο Χαραλάμπης υπόσχονται στη Φρίντα να μην πουν σε κανέναν ότι βρίσκεται στην Κηφισιά, αλλά η τύχη φέρνει την Αλίκη στον μαχαλά και πέφτει σοκαρισμένη πάνω στη φίλη της… Η Σοφία αναγκάζει τον Αλέξανδρο να εκβιάσει τον Γαληνό για να καταφέρουν να φύγουν για πάντα από το ξενοδοχείο, ενώ η Ελένη εξομολογείται στον Βλάσση ότι είναι ερωτευμένη μαζί του. Ο Άρης και η Θάλεια, θέλοντας να βοηθήσουν την έρευνα της αστυνομίας, ψάχνουν κρυφά την ντουλάπα του Ρήγα και η έρευνά τους φέρνει αποτέλεσμα…