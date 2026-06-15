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Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρό βρέφος 17 μηνών λίγες ώρες μετά τη διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρό βρέφος 17 μην...

α ακριβή αίτια αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών και εργαστηριακών εξετάσεων

Σοκ και βαθιά θλίψη επικρατούν στην Αχαΐα μετά τον θάνατο βρέφους 17 μηνών, το οποίο κατέληξε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αγοράκι διακομίστηκε στο νοσηλευτικό ίδρυμα το απόγευμα της ίδιας ημέρας με αναπνευστικά προβλήματα. Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού για τη σταθεροποίησή του, το παιδί δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Για το περιστατικό ενημερώθηκαν οι Αρχές, οι οποίες διεξάγουν προανάκριση για τη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου, ενώ σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Τα ακριβή αίτια αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών και εργαστηριακών εξετάσεων. Το βρέφος διέμενε με τη μητέρα του στην περιοχή της Κάτω Αχαΐας.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Βρέφος Θάνατος Νοσοκομείο Ρίου
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