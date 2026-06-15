Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου: Πέθανε 55χρονη νοσηλεύτρια από ανακοπή εν ώρα εργασίας

Τα ακριβή αίτια και συνθήκες του θανάτου της αναμένεται να διευκρινιστούν από τις αρμόδιες διαδικασίες
Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (15/6) στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου, όπου μια νοσηλεύτρια κατέληξε ενώ βρισκόταν σε υπηρεσία.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος του ΠΟΕΔΗΝ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων), Μιχάλης Γιαννακός, το τραγικό περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια διαχείρισης έκτακτων περιστατικών, που προκάλεσαν αυξημένη κινητοποίηση και ένταση στα Επείγοντα.
Η 55χρονη νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή και, παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού για ανάνηψη, δεν κατάφερε να επανέλθει. Ο θάνατός της έχει προκαλέσει θλίψη στους συναδέλφους και στην τοπική κοινωνία, καθώς επρόκειτο για ιδιαίτερα αγαπητό μέλος του νοσηλευτικού προσωπικού.
Τα ακριβή αίτια και συνθήκες του θανάτου της αναμένεται να διευκρινιστούν από τις αρμόδιες διαδικασίες.
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