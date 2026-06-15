Δράμα: Με τρεις μαχαιριές σκότωσε τη σύζυγό του ο αστυνομικός

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Δράμας η δολοφονία 45χρονης αστυνομικού από 50χρονη επίσης αστυνομικό, με την οποία διατηρούσε προσωπική σχέση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες για την γυναικοκτονία στη Δράμα, ο 50χρονος αστυνομικός επιτέθηκε στη σύζυγό του με μαχαίρι τραυματίζοντάς τη σοβαρά, προτού εγκαταλείψει το σημείο και εξαφανιστεί.

Η νεαρή γυναίκα, δυστυχώς, δεν τα κατάφερε, και υπέκυψε στα τραύματά της στο νοσοκομείο της Δράμας, όπου μεταφέρθηκε.

Όπως έχει γίνει γνωστό η 45χρονη έφερε τρεις μαχαιριές, μία στο στήθος, μία στην πλάτη και μία στο πρόσωπο.

Όλα συνέβησαν μπροστά στα μάτια του 10χρονου παιδιού τους, ο οποίος κάλεσε την Άμεση Δράση και είπε ότι η μητέρα μου είναι τραυματισμένη στο υπόγειο του σπιτιού μας.

Αμέσως έφτασε στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αλλά και η αστυνομία, όπου και παρέλαβαν την άτυχη γυναίκα για το νοσοκομείο.

Ένα δεύτερο τηλεφώνημα μετά από λίγη ώρα, επίσης στην Άμεση Δράση, κατεύθυνε τις αστυνομικές Αρχές σε έναν λόφο έξω από τη Δράμα με πολύ πυκνά δέντρα, όπου εκεί εντοπίστηκε ο σύζυγος της 45χρονης νεκρός μέσα σ’ ένα αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο να αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του περίστροφο.