Πάτρα: ΙΧ καρφώθηκε σε φανάρι μετά από σφοδρή σύγκρουση

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη διασταύρωση των οδών Κανακάρη και Καρόλου, στην Πάτρα, όταν οδηγός ΙΧ φέρεται να παραβίασε το σήμα STOP και συγκρούστηκε με όχημα που κινούνταν επί της οδού Καρόλου.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, το ένα αυτοκίνητο περιστράφηκε κατά 180 μοίρες και κατέληξε αναποδογυρισμένο στο οδόστρωμα, ενώ το δεύτερο εξετράπη της πορείας του, ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και προσέκρουσε σε φωτεινό σηματοδότη, τον οποίο κατέρριψε.

Παρά τη σφοδρότητα του ατυχήματος, δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός. Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Τροχαίας Πατρών, οι οποίοι διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού.