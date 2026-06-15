Να μ’ αγαπάς- spoiler: Ο Θεόφιλος πληρώνει το τίμημα των επιλογών του

Καταιγιστικές εξελίξεις φέρνουν τα νέα επεισόδια της σειράς «Να μ’ αγαπάς», τα οποία θα προβληθούν στον Alpha από την Τρίτη 16 έως και την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026, στις 20:00.

Να μ’ αγαπάς: Τρίτη 16 Ιουνίου

Επεισόδιο 127: Ο Θεόφιλος πληρώνει το τίμημα των επιλογών του καθώς η οικογένεια δυσκολεύεται να τον εμπιστευτεί ξανά. Ο Ορφέας, ο Άγγελος και ο Χάρης συνεργάζονται στενά για να προστατεύσουν το ξενοδοχείο από Σοφία και Μιχάλη. Όλα αυτά κάτω από τη βαριά σκιά του πένθους, που οδηγεί την Φωτεινή σε πρόωρη γέννα. Ο Αχιλλέας έρχεται πιο κοντά με την Στυλιανή προσπαθώντας να τη στηρίξει στην απώλειά της.

Να μ’ αγαπάς: Τετάρτη 17 Ιουνίου

Επεισόδιο 128: Η γενική σύγκρουση μεταφέρεται στο πεδίο των μετόχων και των συμμαχιών, όπου κανείς δεν ξέρει ποιος παίζει σε ποια πλευρά. Η Σοφία πιστεύει πως έχει στριμώξει οριστικά τον Άγγελο, όμως εκείνος της ετοιμάζει παγίδα. Ο Λευτέρης και η Φωτεινή προσπαθούν να διαχειριστούν τις πληγές που άφησε η αναμέτρηση των γονιών τους, χωρίς όμως να μπορούν να ξεφύγουν από το παρελθόν. Ο Θεόφιλος παίρνει μια απόφαση ζωής.

Να μ’ αγαπάς: Πέμπτη 18 Ιουνίου

Επεισόδιο 129: Βαδίζοντας προς το τέλος της ιστορίας, οι ήρωες καλούνται να πάρουν αποφάσεις που θα καθορίσουν οριστικά το μέλλον τους. Συμμαχίες δοκιμάζονται, μυστικά αποκαλύπτονται και λογαριασμοί του παρελθόντος ζητούν επιτέλους να κλείσουν. Καινούριες σχέσεις γεννιούνται και παλιές σχεδιάζουν ένα κοινό μέλλον.