Χριστίνα Αλεξοπούλου: Στα ονομαστήρια του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ιερωνύμου

Τις θερμές ευχές της προς τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ.κ. Ιερώνυμο για τα ονομαστήριά του εξέφρασε η τ. Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών και Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου, κατά την επίσκεψή της στο Επισκοπείο Αιγίου.



Η ανακοίνωση της Χριστίνας Αλεξοπούλου αναφέρει τα εξής:

Με ευλάβεια και αισθήματα βαθύτατου σεβασμού, η τ. Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου, επισκέφθηκε το Επισκοπείο στο Αίγιο, προκειμένου να υποβάλει τις εγκάρδιες ευχές της στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ.κ. Ιερώνυμο, επί τη σεπτή ευκαιρία των ονομαστηρίων του.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους, η κα. Αλεξοπούλου ευχήθηκε στον Ποιμενάρχη της ιστορικής και μαρτυρικής Μητροπόλεως υγεία αμφιλαφή, μακροημέρευση και δύναμη εξ ύψους, ώστε να συνεχίσει να πηδαλιουχεί με την ίδια σοφία και σύνεση το χριστεπώνυμο πλήρωμα της Αιγιάλειας και των Καλαβρύτων.

Η Χριστίνα Αλεξοπούλου είχε την ευκαιρία να αναφερθεί στο πολυσχιδές και θεάρεστο έργο που επιτελεί ο Σεβασμιώτατος από την ημέρα της εκλογής του. Ένα έργο βαθύτατα πνευματικό, κοινωνικό και φιλανθρωπικό, το οποίο αγκαλιάζει με ανιδιοτέλεια τον πάσχοντα συνάνθρωπο και στηρίζει έμπρακτα τις τοπικές κοινωνίες. Ιδιαίτερη μνεία έγινε στην αδιάλειπτη μέριμνα της Ιεράς Μητροπόλεως για τη νεολαία, την ενίσχυση των ευπαθών ομάδων και τη διατήρηση της πλούσιας θρησκευτικής και ιστορικής κληρονομιάς της περιοχής.

Μετά το πέρας της επίσκεψης, η κυρία Αλεξοπούλου προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Η ημέρα των ονομαστηρίων του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Ιερωνύμου αποτελεί ημέρα χαράς και πνευματικής ανάτασης για ολόκληρη την Αχαΐα. Είχα την τιμή να του ευχηθώ και διά ζώσης να του χαρίζει ο Κύριος έτη πολλά, ανέφελα και καλλίκαρπα.

Ο Σεβασμιώτος αποτελεί πνευματικό φάρο και υπόδειγμα ακάματου εργάτη του Ευαγγελίου. Το πλούσιο ποιμαντικό και κοινωνικό του έργο, η αθόρυβη αλλά ουσιαστική προσφορά του και η αγάπη με την οποία περιβάλλει κάθε πιστό, αποτελούν την καλύτερη εγγύηση για την πνευματική προκοπή του τόπου μας. Είμαστε και θα παραμείνουμε αρωγοί στο σπουδαίο έργο της Εκκλησίας μας».