Τραγωδία στην Πάρο: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας σε σύγκρουση μηχανής με αυτοκίνητο

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.
Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (15.06.2026) στην Περιφερειακή Οδό Παροικίας στην Πάρο, σε κοντινή απόσταση από το Γυμνάσιο της περιοχής.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο τροχαίο ενεπλάκησαν μια μοτοσυκλέτα με δύο επιβάτες και ένα αυτοκίνητο. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η σύγκρουση στην Πάρο παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες.
Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα οι δύο αναβάτες της μοτοσυκλέτας να τραυματιστούν σοβαρά.
Από τα πρώτα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, ο ένας από τους δύο αναβάτες υπέκυψε στα τραύματά του και έχασε τη ζωή του στο σημείο, ενώ ο δεύτερος φέρει σοβαρά τραύματα.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο και δυνάμεις της Αστυνομίας, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.
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