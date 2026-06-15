Α. Παναγιωτόπουλος: "Ανάγκη άμεσης παρέμβασης για τη ραγδαία επιβάρυνση της Παλαιάς Εθνικής Οδού Πατρών-Πύργου"

Με κοινοβουλευτική ερώτηση προς τα αρμόδια Υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών, Προστασίας του Πολίτη και Εσωτερικών, ο Βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ανδρέας Παναγιωτόπουλος με την συνυπογραφή των αρμόδιων Τομεαρχών, Βουλευτών Μαγνησίας κα Πρέβεζας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου και Κωνσταντίνου Μπάρκα αντίστοιχα, αναδεικνύει την ραγδαία και ανησυχητική επιβάρυνση της Παλαιάς Εθνικής Οδού Πατρών–Πύργου, μετά τη λειτουργία του νέου αυτοκινητοδρόμου και την επιβολή διοδίων.

Η εικόνα που καταγράφεται στην περιοχή δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού. Ένας δρόμος που κανονικά θα έπρεπε να καλύπτει τις τοπικές μετακινήσεις και ήπιο κυκλοφοριακό φόρτο, έχει πλέον μετατραπεί σε βασική επιλογή διερχόμενης κυκλοφορίας, με σημαντική παρουσία βαρέων οχημάτων μέσα από κατοικημένους οικισμούς και σημεία καθημερινής διέλευσης πεζών και μαθητών.

Οι βουλευτές επισημαίνουν ότι η εξέλιξη αυτή δεν ήταν ούτε απρόβλεπτη ούτε αιφνιδιαστική. Αντίθετα, αποτελεί άμεση συνέπεια της επιλογής τιμολόγησης και οργάνωσης της νέας οδικής υποδομής, που ωθεί μεγάλο μέρος των οδηγών να αποφεύγουν τον αυτοκινητόδρομο, μεταφέροντας την πίεση στο παλαιό δίκτυο.

Την ίδια ώρα, η κατάσταση επιβαρύνεται από καταγγελλόμενες παραβιάσεις ορίων ταχύτητας, ανεπαρκείς ελέγχους και έλλειψη στοχευμένης αστυνόμευσης, ενώ η φθορά του οδοστρώματος εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς λόγω της αυξημένης διέλευσης βαρέων οχημάτων.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις περιοχές όπου η οδός διέρχεται κοντά σε σχολικές μονάδες, όπου η καθημερινή κυκλοφορία δημιουργεί συνθήκες αυξημένου κινδύνου για μαθητές και πεζούς, χωρίς να έχουν ληφθεί επαρκή μέτρα προστασίας.

Με την ερώτηση ζητούνται συγκεκριμένα στοιχεία για την πραγματική μεταβολή της κυκλοφορίας και των ατυχημάτων, καθώς και για την έκταση των φθορών στο οδικό δίκτυο. Παράλληλα τίθεται επιτακτικά το ζήτημα άμεσων περιορισμών στη διέλευση βαρέων οχημάτων μέσα από οικισμούς, ενίσχυσης της τροχονομικής επιτήρησης και λήψης μέτρων προστασίας γύρω από σχολικές ζώνες.

Τέλος, ζητείται σαφής απάντηση για την διευκόλυνση της έκδοσης και ενεργοποίησης πομποδεκτών, με αιχμή το ερώτημα αν η κυβέρνηση διαθέτει σχέδιο ή απλώς παρακολουθεί μια κατάσταση που επιδεινώνεται καθημερινά στις πλάτες των κατοίκων της περιοχής