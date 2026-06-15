Alco: Μονοψήφια η διαφορά ΝΔ και ΕΛΑΣ - Τρίτο το ΠΑΣΟΚ

Προβάδισμα καταγράφει η Νέα Δημοκρατία σε δημοσκόπηση της Alco, ωστόσο η διαφορά με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη βρίσκεται σε μονοψήφια επίπεδα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Alco, για λογαριασμό του Alpha, στην πρόθεσή ψήφου επί των εγκύρων, η ΝΔ είναι στο 23,3%, η ΕΛΑΣ 14,2%, το ΠΑΣΟΚ 10,3%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,1%, η Ελληνική Λύση 6,6%, το ΚΚΕ 6,2%, η Πλεύση Ελευθερίας 3,6%, η Φωνή Λογικής 2,9%, το ΜέΡΑ25 2,8%, η Νίκη 1,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,1%, Άλλο Κόμμα 2,9%, «Δεν έχω αποφασίσει» 16%.

Στην ερώτηση για ποιον πολιτικό αρχηγό θεωρούν ότι αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας, πρώτος έρχεται ο Κ. Μητσοτάκης με 23%, ακολουθεί ο Αλ. Τσίπρας με 12%, ο Ν. Ανδρουλάκης με 7%, ο Δ. Κουτσούμπας με 4%, η Μ. Καρυστιανού με 3%, ο Κ. Βελόπουλος με 3%, η Ζ. Κωνσταντοπούλου με 2%, η Α. Λατινοπούλου με 2%, ο Δ. Νατσιός με 1%, ο Γ. Βαρουφάκης με 1%, «Κανένας» 32%.

Πώς κρίνουν οι πολίτες τα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού

Ως προς την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα το 62% των ερωτηθέντων εκφράζει αρνητική άποψη, ενώ το 25% θετική.

Επιπλέον, το 43% εκτιμά πως η ΕΛΑΣ είναι μια ευκαιρία για ψήφο διαμαρτυρίας, ενώ το 25% υποστηρίζει ότι συνιστά μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.

Για την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού, το 60% των ερωτηθέντων εκφράζει αρνητική άποψη και το 22% θετική.

Ως ευκαιρία για ψήφο διαμαρτυρίας βλέπει την Ελπίδα για τη Δημοκρατία το 52% των ερωτηθέντων, ενώ μόλις το 10% απαντά πως είναι μια εναλλακτική προοπτική διακυβέρνησης.

Παράλληλα, το 25% βλέπει ως εναλλακτική προοπτική διακυβέρνησης την ΕΛΑΣ, ενώ το 10% την Ελπίδα για τη Δημοκρατία.