Live η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στη Νίκαια- «Τώρα Μιλάμε»

Η πρώτη δημόσια εκδήλωση της ΕΛΑΣ
Από τη Νίκαια ξεκινά τον κύκλο των συναντήσεών του με τους πολίτες ο Αλέξης Τσίπρας, στο πρότυπο των εκδηλώσεων Unmute Now που έγιναν από τους νέους στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα.
Η εκδήλωση πραγματοποιείται αυτή την ώρα στην πλατεία 17ης Αυγούστου.
Ο Αλέξης Τσίπρας ακούει και συζητά με τους πολίτες.
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