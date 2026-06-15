Live η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στη Νίκαια- «Τώρα Μιλάμε»

Από τη Νίκαια ξεκινά τον κύκλο των συναντήσεών του με τους πολίτες ο Αλέξης Τσίπρας, στο πρότυπο των εκδηλώσεων Unmute Now που έγιναν από τους νέους στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται αυτή την ώρα στην πλατεία 17ης Αυγούστου.

Ο Αλέξης Τσίπρας ακούει και συζητά με τους πολίτες.