Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών Διπλό φονικό στο Λόγγο Αιγίου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

/

Live η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στη Νίκαια- «Τώρα Μιλάμε»

Live η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στη Νίκαι...

Η πρώτη δημόσια εκδήλωση της ΕΛΑΣ

Από τη Νίκαια ξεκινά τον κύκλο των συναντήσεών του με τους πολίτες ο Αλέξης Τσίπρας, στο πρότυπο των εκδηλώσεων Unmute Now που έγιναν από τους νέους στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται αυτή την ώρα στην πλατεία 17ης Αυγούστου.

Ο Αλέξης Τσίπρας ακούει και συζητά με τους πολίτες.

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags ΕΛΑΣ Αλέξης Τσίπρας Νίκαια
Ειδήσεις
Πολιτική
["\u0395\u039b\u0391\u03a3","\u0391\u03bb\u03ad\u03be\u03b7\u03c2 \u03a4\u03c3\u03af\u03c0\u03c1\u03b1\u03c2","\u039d\u03af\u03ba\u03b1\u03b9\u03b1"]
834711
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις