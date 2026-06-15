Μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν υπέγραψαν Τραμπ, Βανς και Γκαλιμπάφ

Μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν υπεγράφη από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τον αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος, τη Δευτέρα (15/06).

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο ίδιος πρόσθεσε ότι η τελετή της υπογραφής θα γίνει -όπως έχει προγραμματιστεί-την Παρασκευή. «Θα δείτε σημαντική αύξηση της κίνησης στα Στενά του Ορμούζ, στην πραγματικότητα έχει ήδη ξεκινήσει, και θα διογκωθεί με τον καιρό», είπε ο αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί. «Πιθανότατα δεν θα επιστρέψουμε σε φυσιολογικές συνθήκες μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων αλλά θα δούμε σημαντική αύξηση στην κίνηση στα Στενά», επέμεινε.

Σύμφωνα με την πηγή αυτήν, η δίχως διόδια διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, θα αποτελέσει μέρος της τελικής συμφωνίας ενώ οι λεπτομέρειες της συμφωνίας θα ανακοινωθούν μέσα στις επόμενες 24-48 ώρες. Εντός της εβδομάδας οι δύο πλευρές θα ξεκινήσουν και συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο.

Η αποδέσμευση των παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν και η άρση των κυρώσεων θα εξαρτηθούν από το κατά πόσο η Τεχεράνη θα εφαρμόσει τη συμφωνία και το σχέδιο της Ουάσινγκτον είναι να παραμείνουν οι στρατιωτικές δυνάμεις της στην περιοχή κατά την επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων.