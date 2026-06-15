Τζέιμς Δαλαμάγκας: Η κρίσιμη μαρτυρία- «Όταν θύμωνε, γινόταν θηρίο»

Ένα συγκλονιστικό ανθρώπινο δράμα αποκαλύπτεται πίσω από την υπόθεση του Τζέιμς Δαλαμάγκα, του άνδρα που, σύμφωνα με τις Αρχές, καταζητείται από την Interpol για ανθρωποκτονία στην Αυστραλία και εντοπίστηκε ύστερα από 27 χρόνια.

Ο στενός του φίλος, που τον γνώριζε ως Αντώνη επί 25 χρόνια, έπαθε σοκ, όταν ανακάλυψε την αλήθεια. «Τρόμαξα πολύ», είπε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τη στιγμή που έμαθε, ποιος πραγματικά ήταν ο άνθρωπος με τον οποίο έκανε παρέα για δεκαετίες.

Η μαρτυρία του στάθηκε καθοριστική για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του Τζέιμς Δαλαμάγκα, ο οποίος περιγράφεται ως «άκρως επικίνδυνος». Ήδη έχει κατηγορηθεί για μία ανθρωποκτονία, ενώ ελέγχεται και για άλλη υπόθεση στην Αυστραλία, τη δολοφονία του Τιμ Βουκελάτου το 1997, ο οποίος είχε βρεθεί νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του με πέντε σφαίρες. «Λυπάμαι που δεν έχει αυτήν την ανθρωπιά. Αυτήν την ευαισθησία. Γιατί αυτός κάθεται, κλαίει για τον αδελφό του και δεν μπορεί να καταλάβει τον πόνο των άλλων», ανέφερε η αδελφή του Τιμ Βουκελάτου, μιλώντας για τον κατηγορούμενο.

Μαρτυρία-σοκ για τον καβγά πριν τη δολοφονία

Η ίδια αποκάλυψε στο MEGA, ότι λίγες ημέρες πριν τη δολοφονία του αδελφού της υπήρξε έντονος καβγάς μεταξύ του Τζέιμς Δαλαμάγκα και του Τιμ Βουκελάτου. «Ο Τζέιμς δούλευε εκεί πέρα σαν σεκιουριτάς. Αυτός χτύπησε τον μαγαζάτορα και ο μαγαζάτορας πήρε τηλέφωνο τον αδελφό μου και του είπε “με χτύπησε ο Τζέιμς, θέλω να κάνεις εσύ αυτή τη δουλειά”», ανέφερε.

Όταν ο Τιμ Βουκελάτος πήγε στο κατάστημα, οι δύο άνδρες τσακώθηκαν. «Του είπε “δεν μπορείς να βαράς τους άλλους και πρέπει να φύγεις”», πρόσθεσε η αδελφή του θύματος. Σύμφωνα με τη μαρτυρία, τότε ο Δαλαμάγκας τού απάντησε με απειλητικό τρόπο: «Γύρισε ο Τζέιμς Δαλαμάγκας και του έκανε με το χέρι του, δεν έβγαλε όπλο, με το χέρι του έκανε ότι είναι όπλο και είπε “ορκίζομαι στη μάνα μου, εσύ θα πεθάνεις”. Και μετά από 3 ημέρες βρέθηκε ο αδελφός μου με έξι χτυπήματα από τουφέκι».

Απόδραση και νέα ζωή στην Ελλάδα

Παρά τις υποψίες, η υπόθεση παρέμεινε ανεξιχνίαστη επί 29 χρόνια και ποτέ δεν του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για τη δολοφονία Βουκελάτου. Δύο χρόνια αργότερα, του ασκήθηκε ποινική δίωξη για τη δολοφονία του Τζορτζ Γιαννόπουλου και εξαφανίστηκε.

Σύμφωνα με μαρτυρία, ο ίδιος είχε παραδεχθεί, ότι μαχαίρωσε θανάσιμα τον Γιαννόπουλο μέσα στην κουζίνα του μαγαζιού, όπου εργαζόταν. Μετά τη δολοφονία, ο Δαλαμάγκας διέφυγε στην Ελλάδα και ζούσε σχεδόν τρεις δεκαετίες με ψεύτικη ταυτότητα.

Τα πρώτα χρόνια εγκαταστάθηκε στην Αθήνα και το 2007 μετακόμισε στο Αίγιο, όπου αγόρασε έκταση. Η αγορά αυτή συνέπεσε χρονικά με δημοσιεύματα στην Αυστραλία, που ανέφεραν πως η οικογένεια Δαλαμάγκα είχε λάβει μεγάλη αποζημίωση από καζίνο για τον θάνατο του αδελφού του.

Η δικαστική συνέχεια

Σήμερα, 27 χρόνια μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Γιαννόπουλου, ο Τζέιμς Δαλαμάγκας κρατείται στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Το Συμβούλιο Εφετών Πατρών αναμένεται να αποφανθεί για την έκδοσή του ή μη στην Αυστραλία, όπου τον αναζητούν οι Αρχές εδώ και δεκαετίες.