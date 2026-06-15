Πρόγραμμα δρομολογίων λεωφορείου Πανεπιστημίου Πατρών για το 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου

Το Πανεπιστήμιο Πατρών υποστηρίζει για 5η χρονιά το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου «Θόδωρος Αγγελόπουλος», προσφέροντας δωρεάν μεταφορά θεατών από την Πάτρα προς το Αίγιο και το χώρο διεξαγωγής του φεστιβάλ.

Από τις 21 έως τις 28 Ιουνίου 2026, θα πραγματοποιούνται καθημερινά δρομολόγια με αφετηρία το επάνω μέρος της Πλατείας Γεωργίου, καθώς και ενδιάμεσες στάσεις στην κεντρική στάση του Πανεπιστημίου Πατρών (Πάρκο Ειρήνης) και στο Παιδαγωγικό Τμήμα.

Τηλέφωνο επικοινωνίας οδηγού: 6936941783

Δεν απαιτείται κράτηση, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Πρόγραμμα Φεστιβάλ: https://www.aigiofilmfestival.gr/programma-2026/

Διοργάνωση: Δήμος Αιγιαλείας

Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας

Χρυσός Χορηγός: Helesi

Χορηγοί: Φυσικό Μεταλλικό Νερό Αύρα, Κτήμα Μέγα Σπήλαιο

Υπό την Αιγίδα: ΕΚΚΟΜΕΔ

Με την Υποστήριξη: Πανεπιστήμιο Πατρών, Ερευνητικό Δίκτυο για το έργο του Θόδωρου Αγγελόπουλου, Ένωση Ελλήνων Κινηματογραφιστών (GSC), ASIFA Hellas, Ομοσπονδία Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας (Ο.Κ.Λ.Ε.), Κινηματογραφική Λέσχη Αιγίου.

Χορηγοί Επικοινωνίας: ΕΡΤ3, ΕΡΤ Πάτρας, Ionian Regional TV.

Το 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου «Θόδωρος Αγγελόπουλος» όπως προαναφέραμε, επιστρέφει από τις 21 έως τις 28 Ιουνίου 2026, μετατρέποντας το Αίγιο σε έναν τόπο συνάντησης του σύγχρονου κινηματογράφου.

Στον Κήπο του Πολύκεντρου Συνεδριακού Κέντρου και στα Παλαιά Σφαγεία Αιγίου, το Φεστιβάλ φιλοξενεί φέτος 59 ταινίες μικρού μήκους, οι οποίες συγκροτούν τα τέσσερα διαγωνιστικά του προγράμματα, αναδεικνύοντας τη δυναμική και την πολυφωνία της σύγχρονης κινηματογραφικής δημιουργίας. Με 380 υποβολές ταινιών από όλο τον κόσμο, η φετινή διοργάνωση καταγράφει μια εντυπωσιακή ανταπόκριση, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και τη διεθνή απήχηση του φεστιβάλ ήδη από την πέμπτη του χρονιά.

Η φετινή διοργάνωση, με θεματικό άξονα «Φωτίζοντας τον διάλογο», εστιάζει στη δύναμη του κινηματογράφου ως πεδίο ανταλλαγής, σύγκρουσης και συνύπαρξης ιδεών, προσεγγίσεων και αισθητικών. Δημιουργοί από όλο τον κόσμο συνομιλούν μέσα από τις ταινίες τους, αναδεικνύοντας προσωπικές ιστορίες, κοινωνικές εντάσεις και σύγχρονους προβληματισμούς.

Τα τέσσερα (4) διαγωνιστικά προγράμματα του φεστιβάλ διαμορφώνονται ως εξής:

19 ταινίες στο Διεθνές Διαγωνιστικό Πρόγραμμα Μυθοπλασίας

13 ταινίες στο Διεθνές Διαγωνιστικό Πρόγραμμα Ντοκιμαντέρ

14 ταινίες στο Διεθνές Διαγωνιστικό Πρόγραμμα Animation

13 ταινίες στο Εθνικό Σπουδαστικό Διαγωνιστικό Πρόγραμμα

Διεθνές Διαγωνιστικό Πρόγραμμα Μυθοπλασίας

1. 400 Κασέτες, της Θέλγιας Πετράκη – 14’ (Ελλάδα)

2. The city, του Xavier Montoriol – 19’ (Πορτογαλία, Ισπανία)

3. ICARUS, του Χρήστου Καρδάνα – 20’ (Βέλγιο, Γαλλία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο)

4. The Massagist, του Ιάσονα Σίγμα – 20’ (Ελλάδα)

5. A Winter Mirage, του Guoju Wang – 27’ (Ηνωμένο Βασίλειο)

6. Με λένε Σεμέλη, του Άρη Γεωργίου – 14’ (Ελλάδα)

7. Magdalena Hausen: Frozen Time, του Γιάννη Καρπούζη – 24’ (Ελλάδα)

8. The Fountain of Memory, του Jordi Sanz Angrill – 24’ (Ισπανία)

9. Finir au soleil, του Ephrem Koering – 22’ (Γαλλία)

10. Mum, της Julia Patey – 19’ (Γερμανία)

11. Γκέκας, του Δημήτρη Μουτσιάκα – 26’ (Ελλάδα)

12. Genesis, του Gabriel González Acosta – 20’ (Μεξικό)

13. Little Rebels Cinema Club, του Khozy Rizal – 17’ (Ινδονησία)

14. Majonezë, της Giulia Grandinetti – 22’ (Ιταλία)

15. Château La Belle, των Gianmarco Serra και Simona Nobile – 15’ (Ιταλία, Ισπανία)

16. Οι Λύκοι Επιστρέφουν, του Στέλιου Μωραϊτίδη – 20’ (Ελλάδα)

17. Το νησί της Αφροδίτης, της Ρωξάνης Βαρελά – 25’ (Ελλάδα)

18. ABANTAZ, του Χρήστου Τάτση – 19’ (Ελλάδα)

19. Strangers Like Us, των Pipi Frostl και Felix Krisai – 22’ (Αυστρία)

Διεθνές Διαγωνιστικό Πρόγραμμα Ντοκιμαντέρ

1. Felicidad, του Francesco Mastroleo – 19’ (Αυστραλία, Ιταλία, Ισπανία)

2. Dead Tongue, του José Jiménez – 25’ (Χιλή)

3. The Girl Looking for the Cabin, της Phane Montet – 30’ (Γαλλία)

4. Land of Salvation, της Ιφιγένειας Δημητρίου – 18’ (Ελλάδα)

5. Ηλύσια Πεδία, της Anna-Maria Dutoit – 28’ (Γερμανία, Ελλάδα)

6. ASPIS, του Antonio Romagnoli – 15’ (Ιταλία)

7. σμύριδα, μάρμαρο και αμπέλι, του Ορέστη Ρούσκα – 21’ (Ελλάδα)

8. Το παιχνίδι της Αλληλεγγύης. ΑΕΚ- ΠΑΡΤΙΖΑΝ 1999, της Ισμήνης Σακελλαροπούλου – 15’ (Ελλάδα)

9. Five Seasons of my Childhood, του Besim Ugzmajli – 14’ (Ισπανία)

10. I died in Irpin, της Anastasiia Falileieva – 11’ (Σλοβακία, Ουκρανία)

11. God-And-A-Half, της Margarida Assis – 25’ (Πορτογαλία)

12. Aside, της Μαρίας Πιλάτη – 29’ (Ελλάδα)

13. The Unknown Painting, του Niklas Poweleit – 11’ (Γερμανία)

Διεθνές Διαγωνιστικό Πρόγραμμα Animation

1. Caries, της Aline Höchli – 10’ (Ελβετία)

2. No Room, της Jelena Oroz – 6’ (Κροατία)

3. 17 O'Clock, της Flaka Kokolli – 10’ (Βόρεια Μακεδονία)

4. Fačuk, της Maida Srabovic – 13’ (Κροατία, Σλοβενία)

5. A Princess' Guide to Fairytale Love, των Violette Avouac, Ramya Hegde, Tshegofatso Tracy Pitseng, Kelvin Shani, Polina Saratova, Ashil Shaji – 6’ (Γαλλία)

6. Humanity, της Tereza Kovandová – 8’ (Τσεχία)

7. How, του Marko Mestrovic – 9’ (Κροατία)

8. Flow of Being, της Helen Unt – 11’ (Βουλγαρία, Εσθονία)

9. The Pool or Death of a Goldfish, της Daria Kopiec – 14’ (Πολωνία)

10. The Synthetic Age, του Δημήτρη Αρμενάκη – 8’ (Ελλάδα)

11. Sulaimani, της Vinnie Ann Bose – 20’ (Γαλλία)

12. Ziki, των Roberta Palmieri και Olga Sargenti – 13’ (Ιταλία)

13. The Horizon from the Tip of the Nose, του Étienne Bonnet – 8’ (Γαλλία)

14. On Weary Wings Go By, της Anu-Laura Tuttelberg – 10’ (Εσθονία, Λιθουανία)

Εθνικό Σπουδαστικό Διαγωνιστικό Πρόγραμμα

1. Εικοσιεφτά Ώρες, της Ντιάννας Βασιλείου – 20’

2. Πίσω απ' τις Σκιές, του Κωνσταντίνου Ποταμιάνου – 13’

3. New Mexico, του Αντώνη Γκούμα – 19’

4. The Last Nomad, του Φίλιππου Φερεντίνου – 20’

5. Cut the Tie, της Άννας Οικονόμου – 4’

6. μυθολοΒΙΑ, του Βασίλη Χαστά – 10’

7. Wild Cherry, του Πάνου Ζιώγα – 18’

8. Πορτραίτο ενός βιολιστή, της Γεωργίας Εδιρνέλη – 8’

9. ΛΕΥΡΕΣΘΗΣ, της Ιωάννας Ρουμελιώτη – 25’

10. Αστρικές Συνουσίες, της Περσεφόνης Φραγκουλάκη – 12’

11. Fragments of Life from the Place I Call Home, του Ανδρέα Λαζίδη – 18’

12. Στο παζάρι, του Κώστα Φούντα-Αλουπογιάννη – 12’

13. Our University Presents, του Γιώργου Ζαλογιάννη – 19’.

Περισσότερες πληροφορίες για τις ταινίες των διαγωνιστικών προγραμμάτων του 5ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου «Θόδωρος Αγγελόπουλος» θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Και φέτος στο Αίγιο!

21 – 28 Ιουνίου 2026.