Τραγωδία στη Δράμα: Γυναίκα αστυνομικός δίνει μάχη για τη ζωή της- Νεκρός ο σύζυγός της που φέρεται να αποπειράθηκε να την δολοφονήσει

Συναγερμός σήμανε στη Δράμα την Δευτέρα (15.06.2026), έπειτα από επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας, με θύμα μια γυναίκα αστυνομικό η οποία έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο ενώ ο σύζυγός της έχει εντοπιστεί νεκρός από πυροσβολισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί του ζευγαριού κάλεσε στο κέντρο της άμεσης δράσης και είπε ότι η μητέρα του είναι τραυματισμένη στο υπόγειο του σπιτιού τους στη Δράμα.

Η γυναίκα είναι εν ζωή έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Φέρεται να έχει φέρει τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο

Λίγη ώρα αργότερα, περαστικός τηλεφώνησε στις αρχές και ανέφερε ότι εντοπίστηκε άντρας με τραύμα από πυροσβολισμό μέσα στο αυτοκίνητό του.

Και οι δύο είναι στελέχη της αστυνομίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλα δείχνουν ότι ο άνδρας φέρεται να αυτοκτόνησε χρησιμοποιώντας το υπηρεσιακό του όπλο.

Μέχρι στιγμής δεν προκύπτει ότι το ζευγάρι είχε απασχολήσει την Αστυνομία για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας ή ότι είχαν υποβληθεί σχετικές καταγγελίες στο παρελθόν.