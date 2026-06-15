Σία Αναγνωστοπούλου: "Σε οριακή κατάσταση το Ακτινολογικό Τμήμα του Καραμανδανείου Νοσοκομείου Παίδων Πατρών"

Η βουλευτής Αχαΐας της Νέας Αριστεράς, Σία Αναγνωστοπούλου κατέθεσε κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη με θέμα: «Σε οριακή κατάσταση το Ακτινολογικό Τμήμα του Καραμανδανείου Νοσοκομείου Παίδων Πατρών λόγω δραματικής υποστελέχωσης».

Όπως επισημαίνεται, το Ακτινολογικό Τμήμα του νοσηλευτικού ιδρύματος έχει απομείνει πλέον με έναν (1) μόνο μόνιμο ακτινολόγο, αριθμός που καθιστά ανθρωπίνως αδύνατη την ασφαλή κάλυψη των καθημερινών αναγκών, των διαγνωστικών εξετάσεων και των 24ωρων εφημεριών. Αντί για άμεσες και μόνιμες προσλήψεις, η διοίκηση της 6ης ΥΠΕ καταφεύγει συστηματικά στην απαράδεκτη πρακτική των «εντέλλεσθε», εκδίδοντας εντολές για αναγκαστικές μετακινήσεις γιατρών από άλλες δημόσιες δομές της ευρύτερης περιοχής προκειμένου να καλυφθούν πρόχειρα οι εφημερίες. Αυτή η πολιτική των «μπαλωμάτων» όχι μόνο δεν λύνει το πρόβλημα, αλλά μεταφέρει το έλλειμμα υποστελέχωσης στα υπόλοιπα νοσηλευτικά ιδρύματα και τα Κέντρα Υγείας.

Παράλληλα, η κατάσταση αυτή θέτει σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια των μικρών ασθενών, καθώς η έλλειψη σταθερού, εξειδικευμένου προσωπικού στις εφημερίες μπορεί να αποβεί μοιραία για τη διάγνωση επειγόντων περιστατικών, ενώ την ίδια στιγμή οι γονείς αναγκάζονται να στρέφονται στον ιδιωτικό τομέα για απλές τακτικές εξετάσεις και υπέρηχους.

Η βουλευτής της Νέας Αριστεράς Σία Αναγνωστοπούλου ερωτά τον αρμόδιο Υπουργό εάν θα σταματήσει επιτέλους η απαράδεκτη πρακτική των αναγκαστικών μετακινήσεων που αποδιοργανώνει τις δομές υγείας, καθώς και σε ποιες κατεπείγουσες ενέργειες και προκηρύξεις μόνιμων θέσεων ιατρών ειδικότητας Ακτινολογίας προτίθεται να προβεί το Υπουργείο, ώστε να διασφαλιστεί η οριστική, ασφαλής και αυτόνομη λειτουργία του Καραμανδανείου Νοσοκομείου παίδων.