Επέστρεψε στις φυλακές Κορυδαλλού ο Γιωτόπουλος- Έφυγε με ταξί από τον Βύρωνα συνοδεία περιπολικών

Στη φυλακή με ταξί επέστρεψε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την απόφαση του Ε΄ Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, που έκανε δεκτή την εισαγγελική αναίρεση και ακύρωσε το βούλευμα το οποίο είχε οδηγήσει στην αποφυλάκισή του μόλις τον περασμένο Μάιο, έπειτα από 24 χρόνια κράτησης.

Οι ανώτατοι δικαστές, ύστερα από πολυήμερη διάσκεψη που ξεκίνησε στις αρχές Ιουνίου και ολοκληρώθηκε σήμερα Δευτέρα (15/6), έκριναν ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου που προβλέπει ότι καταδικασμένοι σε πολλαπλά ισόβια πρέπει να έχουν εκτίσει τουλάχιστον 25 έτη πραγματικής κράτησης πριν εξεταστεί αίτημα αποφυλάκισης.

Στην περίπτωση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, ο οποίος έχει καταδικαστεί οριστικά σε 17 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία σε ισάριθμες δολοφονίες της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη», το όριο αυτό δεν είχε συμπληρωθεί. Με βάση αυτό το σκεπτικό, οι δικαστές έκριναν ότι η αποφυλάκισή του ήταν πρόωρη και μη νόμιμη.

Η διαδικασία της επιστροφής στη φυλακή

Μετά την έκδοση του βουλεύματος, η απόφαση του Αρείου Πάγου διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Εφετών Πειραιά, που εξέδωσε ένταλμα σύλληψης και εκτέλεσης ποινής. Η αστυνομία με το ένταλμα μετέβη στο σπίτι του Γιωτόπουλου στον Βύρωνα, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της Δευτέρας (15/6).

Ο Γιωτόπουλος κατέβηκε από το σπίτι του με αποσκευή και επιβιβάστηκε σε ταξί μαζί με τον δικηγόρο του, συνοδεία αστυνομικών με κατεύθυνση τις φυλακές Κορυδαλλού.

Ο Γιωτόπουλος, είχε αποφυλακιστεί με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων η υποχρέωση παραμονής εντός των ορίων του Δήμου Βύρωνα.