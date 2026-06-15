Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών Διπλό φονικό στο Λόγγο Αιγίου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Απαγόρευση διέλευσης φορτηγών από την οδική γέφυρα της διώρυγας Κορίνθου

Απαγόρευση διέλευσης φορτηγών από την οδ...

Από την Τρίτη 16 Ιουνίου 2026 έως και το Σάββατο 20 Ιουνίου 2026

Για τις ανάγκες εργασιών βαριάς συντήρησης της δίδυμης οδικής γέφυρας της διώρυγας της Κορίνθου στην κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Αθήνα, δεν θα επιτρέπεται η διέλευση φορτηγών μικτού βάρους άνω των 26 τόνων από την Τρίτη 16 Ιουνίου 2026 έως και το Σάββατο 20 Ιουνίου 2026, γνωστοποιεί ανακοίνωση της Ολυμπίας Οδού.

Στο διάστημα αυτό τα συγκεκριμένα οχήματα θα εξυπηρετούνται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού μεταξύ των κόμβων Επιδαύρου (Χ.Θ. 76,4) και Λουτρακίου (Χ.Θ. 75,6), όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχηματικό διάγραμμα:

 

Η Ολυμπία Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται προς τη σχετική σήμανση και τις υποδείξεις της Τροχαίας, καθώς και να επιδείξουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από την περιοχή.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ

Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Δούβρης

Χανιά: Συναγερμός για την Σταυρούλα Λεβεντάκη- Ο αδερφός της πιστεύει ότι δεν έφυγε από μόνη της

Πάτρα: Συνεχίζεται απόψε Δευτέρα και την Τρίτη 16-6 το Διεθνές Χορευτικό Αντάμωμα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Οδική Γέφυρα Διώρυγας Κορίνθου Ολυμπία Οδός
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","\u039f\u03b4\u03b9\u03ba\u03ae \u0393\u03ad\u03c6\u03c5\u03c1\u03b1 \u0394\u03b9\u03ce\u03c1\u03c5\u03b3\u03b1\u03c2 \u039a\u03bf\u03c1\u03af\u03bd\u03b8\u03bf\u03c5","\u039f\u03bb\u03c5\u03bc\u03c0\u03af\u03b1 \u039f\u03b4\u03cc\u03c2"]
834704
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις