Απαγόρευση διέλευσης φορτηγών από την οδική γέφυρα της διώρυγας Κορίνθου

Για τις ανάγκες εργασιών βαριάς συντήρησης της δίδυμης οδικής γέφυρας της διώρυγας της Κορίνθου στην κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Αθήνα, δεν θα επιτρέπεται η διέλευση φορτηγών μικτού βάρους άνω των 26 τόνων από την Τρίτη 16 Ιουνίου 2026 έως και το Σάββατο 20 Ιουνίου 2026, γνωστοποιεί ανακοίνωση της Ολυμπίας Οδού.

Στο διάστημα αυτό τα συγκεκριμένα οχήματα θα εξυπηρετούνται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού μεταξύ των κόμβων Επιδαύρου (Χ.Θ. 76,4) και Λουτρακίου (Χ.Θ. 75,6), όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχηματικό διάγραμμα: