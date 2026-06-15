Πάτρα: Ημερίδα με θέμα "Γιώργος Κατσίμπαλης: ένας «εντεταλμένος» των γραμμάτων"

Ημερίδα με θέμα, Γ. Κατσίμπαλης: ένας «εντεταλμένος» των γραμμάτων θα λάβει χώρα αυτή την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026, από τις 18.00 έως τις 21.00 στη Στέγη Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς», στην οδό Κορίνθου 241, στην Πάτρα.

Συνδιοργάνωση: Στέγη Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς» και Εργαστήριο Αρχειακών Τεκμηρίων & Τύπου του Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πατρών (ΕΑΤΤ).

«Ποτέ δεν γνώρισα πιο ανθρώπινο άτομο από τον Κατσίμπαλη. Περπατώντας μαζί του στους δρόμους του Μαρουσιού είχα την αίσθηση ότι περπατούσα στη γη μ’ έναν εντελώς καινούργιο τρόπο». Με αυτά τα λόγια σύστηνε στους αναγνώστες του ο Χένρι Μίλλερ τον Γιώργο Κατσίμπαλη στον περίφημο Κολοσσό του Μαρουσιού. Ο Γιώργος Κατσίμπαλης επηρεάστηκε πνευματικά από την προσωπικότητα του Κωστή Παλαμά, ενώ, παράλληλα, διετέλεσε πρώτος και ισόβιος Πρόεδρος του Ιδρύματος «Κωστής Παλαμά».

Εκδότης λογοτεχνικών περιοδικών, βιβλιογράφος, επιστολογράφος, στενός φίλος του Γιώργου Σεφέρη, «παλαιός πολεμιστής του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου, και πρωτοπαλίκαρο με μαγκούρα του βενιζελισμού και του παλαμισμού», όπως τον περιγράφει ο Γ. Θεοτοκάς, ο Γιώργος Κατσίμπαλης υπήρξε ο κύριος εμψυχωτής των μοντερνιστικών καλλιτεχνικών κύκλων του Μεσοπολέμου. Στην Ημερίδα που διοργανώνεται στην Πάτρα, πρόκειται να μελετηθούν ορισμένες όψεις από την εργοβιογραφία του καθώς και η συμβολή του στις νεοελληνικές βιβλιολογικές σπουδές.

Μπορείτε να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα της Ημερίδας εδώ.

Αξίζει να σημειωθεί πως στην α' συνεδρία, θα κάνει την εναρκτήρια ομιλία ο πολιτικός μηχανικός Γιώργος Γ. Κατσίμπαλης, μόνιμο μέλος της διοικούσας επιτροπής του Ιδρύματος Κωστή Παλαμά, και θα αναφερθεί στον πατέρα του Γιώργο Κατσίμπαλη ενώ για την ιστορία της οικογένειας θα μιλήσει η Ασπασία Κατσίμπαλη.

*Ο Γιώργος Κατσίμπαλης που υπήρξε διανοούμενος και συγγραφέας, είχε γεννηθεί το 1899 στην Αθήνα και έφυγε από τη ζωή στις 25 Ιουλίου 1978, στην Αθήνα.