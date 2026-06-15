Ολοκλήρωση μαθημάτων κολύμβησης σχολικού έτους 2025–26

Με μία όμορφη εκδήλωση και την απονομή των διπλωμάτων κολύμβησης στο τελευταίο μάθημα, ολοκλήρωσαν τα μαθήματα κολύμβησης 390 μαθητές και μαθήτριες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας που συμμετείχαν στο Γ΄ τρίμηνο.

Βάσει του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών και του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών της Φυσικής Αγωγής για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση η κολύμβηση αποτελεί αντικείμενο του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής (και όχι πρόγραμμα όπως εσφαλμένα πολλές φορές αναφέρεται) και εφαρμόζεται στη Γ’ και, όπου είναι εφικτό, στη Δ΄ τάξη των Δημοτικών Σχολείων που βρίσκονται σε απόσταση μέχρι 25 χλμ. από το κολυμβητήριο.

Τα παιδιά συμμετέχουν σε μία σειρά 10 μαθημάτων που πραγματοποιούνται από Εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στην κολύμβηση ή/και στον υγρό στίβο που διατίθενται προς τούτο. Τόσο η μεταφορά των παιδιών στο κολυμβητήριο, όσο και η συμμετοχή στα μαθήματα είναι δωρεάν.

Το σχολικό έτος 2025–2026 αποτέλεσε μία καλή χρονιά για την κολύμβηση, καθώς κατέστη δυνατή η συμμετοχή συνολικά 1.150 μαθητών και μαθητριών, έναντι 820 της προηγούμενης χρονιάς, δηλ. υπήρξε μία αύξηση της τάξεως των 30%, κάτι που κατέστη δυνατό χάρη στη στήριξη των μεταφορέων που ανέλαβαν περισσότερα δρομολόγια σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Στόχος αποτελεί η καθολική συμμετοχή των μαθητών/τριών στην κολύμβηση η οποία, όπως τονίζει ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11) Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας Δρ. Μιχαήλ Κατσικαδέλης, «αποτελεί, πέραν της αυταπόδεικτης αξίας που έχει για τους μαθητές/-τριες, ένα μάθημα ζωής».

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας Δρ. Νικόλαος Κλάδης εξέφρασε την ικανοποίηση του για την πορεία των μαθημάτων κατά την σχολική χρονιά και την σημαντική αύξηση της συμμετοχής, με την οποία δόθηκε η ευκαιρία σε περισσότερα παιδιά να «εξοικειωθούν με το υδάτινο στοιχείο, να αποκτήσουν βιωματικές γνώσεις των βασικών κανόνων ασφάλειας, να καλλιεργήσουν την κολυμβητική τους παιδεία, να αναπτύξουν τη συνεργασία, την αυτοπεποίθησή τους και γενικότερα να εκπαιδευτούν στην απόκτηση δεξιοτήτων, που μεταξύ άλλων θα τους βοηθήσουν να αποφύγουν κάθε πιθανό κίνδυνο που μπορεί να οδηγήσει σε πνιγμό στη θάλασσα».

Θερμές ευχαριστίες απευθύνονται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για τις ενέργειές της σχετικά με την αναδοχή των μεταφορών, στη Διοίκηση του ΠΕΑΚ Πατρών για την παραχώρηση του κολυμβητηρίου Αντώνης Πεπανός και την καλή συνεργασία σε όλη την διάρκεια της σχολικής χρονιάς, στους μεταφορείς (ΚΤΕΛ Αχαΐας, Κατσαρού Α., Μπακόπουλο Γ., Μπακόπουλο Ν., Τζιμίκο Π. και Τσιντώντη Κ.) που ανέλαβαν και πραγματοποίησαν με ασφάλεια και συνέπεια τις μετακινήσεις των μαθητών και φυσικά στον κατεξοχήν παράγοντα υλοποίησης των μαθημάτων την ομάδα των εκπαιδευτικών κολύμβησης, Κατερίνα Τσινιά (Συντονίστρια), Φώτη Γιαννόπουλο, Άννα Λυκούδη, Νικολίτσα (Λέτα) Παστού και Αναστάσιο Φασουλή, για την εκτέλεση των καθηκόντων τους με επιστημονική και παιδαγωγική αρτιότητα.

…και συνεχίζουμε, κάθε χρόνο καλύτεροι.