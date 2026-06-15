Χανιά: Συναγερμός για την Σταυρούλα Λεβεντάκη- Ο αδερφός της πιστεύει ότι δεν έφυγε από μόνη της

Άλυτος γρίφος παραμένει η εξαφάνιση της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, 17 μέρες από την στιγμή που τα ίχνη της χάθηκαν μυστηριωδώς από τα Χανιά.

Την εξαφάνιση δήλωσε ο αδερφός της γυναίκας, 7 μέρες αργότερα, επειδή εκείνο το διάστημα νοσηλευόταν σε νοσοκομείο, κάτι που αποδεικνύεται και από την ημερομηνία στο εξιτήριο που του χορηγήθηκε. «Το τηλέφωνο είναι κλειστό και μάλιστα στο Viber γράφει τελευταία εμφάνιση 30 Μαΐου στα Χανιά», προσέθεσε ο αδερφός της.

«Δεν έχω ακόμα κάποια ενημέρωση, το έχω αφήσει στις Αρχές και περιμένω. Εγώ, ό,τι μπορούσα να μάθω, το έχω μάθει, δεν έχω βρει κάτι», πρόσθεσε ο αδελφός της αγνοούμενης.

Δεν πονηρεύτηκε κανείς μας ότι αγνοείται, γιατί έμενε μόνη της, δούλευε, δεν είχαμε καθημερινή επικοινωνία ούτε εγώ ούτε οι γονείς μου μαζί της. Δεν υπάρχει καμία οικονομική διαφορά. Και τα κληρονομικά και τα λοιπά είναι λυμένα πάρα πολλά χρόνια. Δεν υπήρχε καμία εκκρεμότητα. Δεν ήμασταν ποτέ πολύ κοντά, διαφωνίες υπήρχαν αλλά διαφωνίες όχι.

Διαφωνούσαμε για την φροντίδα των γονιών μας. Η Σταυρούλα δεν είχε ιδιαίτερη συμμετοχή. Και ειδικά τους τελευταίους μήνες έμενε στα Χανιά, δούλευε κάπου και δεν ερχόταν συχνά. Αλλά δεν είμαι απ’ τα άτομα που θα κάτσω να ασχοληθώ, το αναλαμβάνω εξολοκλήρου και τελειώνει απλά».

Για την εξαφάνιση, ο αδερφός της 45χρονης είπε: «Θεωρώ ότι δεν την έχω ικανή να έχει κάνει κάτι μόνη της, θεωρώ ότι κάποιος έχει ή επωφεληθεί ή την έχει βοηθήσει να έχει κάνει όλο αυτό. Θεωρώ ότι δεν θα μπορούσε να εξαφανιστεί με τέτοια επιτυχία μόνη της. Δεν θα μπορούσε να οργανώσει, να πει “ξέρεις θέλω να εξαφανιστώ” και να το οργανώσει τόσο καλά μόνη της».

Και πρόσθεσε: «Δεν είχε φύγει ποτέ στο παρελθόν, μόνο για λόγους υγείας και τότε ειδοποιούσε. Πρώτη φορά λείπει για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Όποτε έφευγε για 2-3 μέρες μας το έλεγε. Δεν γνωρίζω αν είχε κάποια σχέση, κάποιον σύντροφο στη ζωή της. Δεν συζητούσαμε τα προσωπικά μας».

Το χρονικό

Το Σάββατο στις 30 Μαΐου, η Σταυρούλα Λεβεντάκη ακολούθησε συγκεκριμένη διαδρομή πριν χαθούν τα ίχνη της. Πέρασε από το πατρικό της στο Βαρύπετρο Χανίων και το μεσημέρι συναντήθηκε με έναν εργάτη για να τον πληρώσει για αγροτικές εργασίες στα χωράφια.

Στη συνέχεια η 45χρονη πήγε σε ένα κοντινό οίκημα ιδιοκτησίας της το οποίο νοικιάζει. Οι ενοικιαστές ανέφεραν πως την είδαν να κρατάει μία σακούλα.

Αμέσως μετά κατευθύνθηκε προς την στάση του αστικού λεωφορείου, με σκοπό να επιστρέψει στην πόλη των Χανίων όπου διαμένει μόνιμα και εργάζεται σε ταβέρνα.

Το τηλέφωνό της έπαψε να εκπέμπει σήμα και απενεργοποιήθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Αγιάς. Έκτοτε, η γυναίκα δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό της και δεν επικοινώνησε με κανέναν.

Οι Αρχές ελέγχουν αν η 45χρονη επιβιβάστηκε τελικά στο λεωφορείο για τα Χανιά ή αν χάθηκε πριν φτάσει στην στάση.

Μιλώντας στο newsit.gr, ο τελευταίος άνθρωπος που την είδε πριν την εξαφάνιση, είπε: «Με πήρε πριν τηλέφωνο. “Μέχρι πεντέμισι ώρα θα είμαι σπίτι”, μου λέει. “Έλα να πάρεις τα λεφτά”. Της λέω “εντάξει”. Μετά με ξαναπαίρνει και μου λέει “έλα να τα πάρεις τώρα, γιατί θα αργήσω να στα δώσω”. Της λέω “δεν έχω αμάξι, δεν πειράζει, μια άλλη φορά”. Εκείνη όμως επέμενε και μου είπε πάλι “θα αργήσω να σου δώσω τα λεφτά μετά”. Τελικά πήρα το αμάξι και πήγα. Ήταν γύρω στις 2 και κάτι. Μου έδωσε τα λεφτά και έφυγα. Δεν μου είπε τίποτα άλλο», λέει.