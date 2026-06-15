Τέλος ο Εργκίν Αταμάν από τον Παναθηναϊκό

Ο Τούρκος προπονητής αποτελεί παρελθόν από το «τριφύλλι» μετά από τρία χρόνια παρουσίας
Παναθηναϊκός και Εργκίν Αταμάν έβαλαν τέλος στη συνεργασία τους μετά από τρία χρόνια και μία κατάκτηση της Euroleague. Ο Τούρκος προπονητής πανηγύρισε ένα πρωτάθλημα Ελλάδας και δύο Κύπελλα στην καριέρα του στον πάγκο του «τριφυλλιού».
Η συνάντηση ανάμεσα στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τον Εργκίν Αταμάν ολοκληρώθηκε και η απόφαση είναι ότι οι δύο πλευρές θα τραβήξουν χωριστούς δρόμους μετά από τρία χρόνια συνεργασίας.
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός με ένα βίντεο αποχαιρέτησε τον Τούρκο προπονητή για την συνεισφορά του στο σύλλογο.
Τα λόγια του Εργκίν Αταμάν στο αντίο του
«Ευχαριστώ κύριε Γιαννακόπουλε! Πέρασα φανταστικά στην Αθήνα, σε αυτήν την υπέροχη χώρα και είμαι περήφανος που δούλεψα με τον Παναθηναϊκό και την οικογένεια Γιαννακόπουλου. Ασφαλώς είμαι περήφανος και που έδωσα σε αυτά τα τρία χρόνια, τα τέσσερα αυτά υπέροχα τρόπαια. Πρώτα απ’ όλα το πρωτάθλημα της EuroLeague.
Έτσι σε όλη μου τη ζωή θα θυμάμαι αυτές τις ημέρες, τους εκπληκτικούς φιλάθλους, την εκπληκτική υποστήριξη της οικογένειας του Παναθηναϊκού σε όλους μας. Είμαι περήφανος επίσης για την προσπάθεια να συνεισφέρω στη σχέση των δύο χωρών, της Τουρκίας και της Ελλάδας και είμαι πολύ ικανοποιημένος για όλους τους φίλους που είχα στην Ελλάδα.
Όχι μόνο τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, αλλά και πολλούς οπαδούς άλλων ομάδων, πολύ κόσμο. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά τα τρία χρόνια που περάσαμε μαζί. Αλλά τώρα είναι ώρα για μια νέα εποχή για όλους μας».
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