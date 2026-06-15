Τι έκαναν οι 15χρονοι στη Χαλκίδα- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Αισιόδοξα μηνύματα έδωσε η νέα γενιά του ελληνικού κλασικού αθλητισμού που συμμετείχε το διήμερο της πρώτης φάσης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κ16 στο Δημοτικό Στάδιο της Χαλκίδας για τον Νότιο Όμιλο.

Σημειώθηκαν πολύ καλές επιδόσεις σε ένα ανακαινισμένο στάδιο με εξαιρετικό αγωνιστικό χώρο, σε μια διοργάνωση όπου παρέστη και η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα.

Μετείχαν σχεδόν όλα τα σωματεία της Αχαΐας.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα τους:

ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ

* 1η Γεωργία - Ελένη Σκεπετάρη (Ολυμπιάδα - Παγκορασίδα Β’) στα 3.000μ. βάδην με 15.54.69.

* 1η Νικολίτσα Σαμίκου (Ατλας) στα 300μ. με 40.59.

* 2η Μαρία Κωτσιάντη (Ολυμπιάδα) με την 4Χ300μ. Μικτή σε 2.43.24. 3η στα 600μ. με 1.40.10.

* 2η Αλεξάνδρα Τρίγκα (Αθλόραμα - Παγκορασίδα Β’) στα 3.000μ. βάδην με 15.57.73.

* 2η Αθανασία Τσαχλή (Ατλας) στα 80μ. με 10.09 (2η στον προκριματικό με 10.24).

* 2η Αναστασία Ξενόφου (Αθηνόδωρος) στο ακόντιο με 35.55μ. 8η στη σφαίρα με 10.38μ. (12η στον προκριματικό με 10.31μ.).

* 2η Μαρία Τσάκωνα (Ολυμπιάδα) με την 4Χ300μ. Μικτή σε 2.43.24. 16η στα 300μ. με 43.81.

* 3η Ραφαηλία Καραγκούνια (Αθηνόδωρος) στα 300μ. με 41.84. 14η με την 4Χ300μ. Μικτή σε 2.51.26.

* 3η Λυδία Πετσάλη (Αθλόραμα - Παγκορασίδα Β’) στα 3.000μ. βάδην με 16.00.99.

* 4η Αικατερίνη Οικονόμου (Αθλόραμα) στα 300μ. με 42.34. 13η με την 4Χ300μ. Μικτή σε 2.49.57.

* 5η Δήμητρα Ζαφειροπούλου (Ολυμπιάδα) στο τετραπλούν με 13.27μ. (12η στον προκριματικό με 12.73μ.). 5η στο μήκος με 5.29μ. (12η στον προκριματικό με 4.92μ.)

* 5η Δήμητρα Κατσιαφλιάκα (Ολυμπιάδα) στα 3.000μ. βάδην με 15.54.69.

* 6η Κατερίνα Σοφατζιδέλη (Αρίων) στα 80μ. με 12.85 (7η στον προκριματικό με 12.94).

* 7η Δήμητρα Κανελλοπούλου (ΓΣ Δύμης) στο ακόντιο με 28.99μ.

* 8η Αδαμαντία Σέρμπου (ΓΣ Δύμης - Παγκορασίδα Β’) στα 3.000μ. βάδην με 16.39.83.

* 8η Ισμήνη Μπουζάνη (ΓΣ Δύμης) στα 2.000μ. στιπλ με 8.07.89.

* 9η Δήμητρα Φωτοπούλου (Αρίων) στα 80μ. με 13.11 (9η στον προκριματικό με 13.03). 9η στο έξαθλο με 3.698β.

* 9η Χριστιάνα Ασπρούλια (Ολυμπιάδα) στα 1.000μ. με 3.12.51.

* 9η Μαρία Δανιήλ (Ολυμπιάδα) στα 3.000μ. βάδην με 17.22.81.

* 10η Χαρίκλεια Ζεντέφη (Αθηνόδωρος - Παγκορασίδα Β’) στο ακόντιο με 24.66μ.

* 11η Μαρία Πατακιάρα (Αρίων) στα 80μ. με 13.19 (10η στον προκριματικό με 13.26).

* 11η Θεώνη Τρίγκα (Αθλόραμα) στα 3.00μ. βάδην με 17.29.36.

* 12η Μαριάνθη - Ελένη Σπαράκη (Ολυμπιάδα) στα 1.000μ. με 3.13.85.

* 13η Αριστέα Οικονόμου (Αθλόραμα) με την 4Χ300μ. Μικτή σε 2.49.57. 25η στα 300μ. με 45.22.

* 13η Ναταλία Τζουραμάνη (Ολυμπιάδα) στα 3.000μ. βάδην με 17.41.48.

* 14η Χρύσα Φλωράκη (Αθηνόδωρος) με την 4Χ300μ. Μικτή σε 2.51.26. 40ή με την 4Χ80μ. σε 44.55.

* 14η Ασπασία Αντωνοπούλου (Φλόγα) στα 300μ. με 43.61.

* 14η Νεφέλη Παπαχρήστου (Κούρος) στα 300μ. εμπ. με 51.43.

* 15η Μαρία Τούσκου (Αρίων) στα 80μ. με 13.59 (14η στον προκριματικό με 13.56).

* 15η Αλεξάνδρα - Κασσιανή Ανδριοπούλου (Πατραϊκή) στα 3.000μ. βάδην με 18.44.27.

* 16η Ιωάννα Καταπόδη (Αθλόραμα) στα 80μ. με 13.72 (10η στον προκριματικό με 13.26).

* 17η Ηλέκτρα - Γεωργία Μουστάκα (Κούρος) στα 80μ. με 13.77.

* 19η Μαρία Παναγιωτοπούλου (ΓΣ Δύμης - Παγκορασίδα Β’) στα 1.000μ. με 3.17.26.

* 19η Αγγελική Νιφόρα (ΓΣ Δύμης - Παγκορασίδα Β’) στη σφαίρα με 9.93μ.

* 25η Ελένη Σισμανίδη (Φλόγα) στα 150μ. με 20.77.

* 26η Λυδία Πολίτη (Αίολος) στα 600μ. με 1.48.25.

* 28η Μαρία Καρνάτσου (Πέλοπας - Παγκορασίδα Β’) με την 4Χ80μ. σε 43.13.

* 28η Δήμητρα Σπηλιοπούλου (Πέλοπας) με την 4Χ80μ. σε 43.13.

* 28η Σπυριδούλα - Βασιλική Ζάγκλα (Πέλοπας) με την 4Χ80μ. σε 43.13. 47η στα 80μ. με 11.28.

* 28η Δέσποινα Πλατανίτη (Πέλοπας) με την 4Χ80μ. σε 43.13. 31η στα 150μ. με 21.06.

* 33η Ανδριάνα Τσάβου (Πατραϊκή) στη σφαίρα με 8.86μ.

* 36η Παρασκευή Κυριαζίδη (Ατλας) στα 1.000μ. με 3.23.70.

* 38η Μαρκέλλα Καριωτέλλη (Ακρος - Παγκορασίδα Β’) με την 4Χ80μ. σε 44.36.

* 38η Ναταλία Καϊάφα (Ακρος - Παγκορασίδα Β’) με την 4Χ80μ. σε 44.36.

* 38η Ευθυμία Αναγνωστοπούλου (Ακρος - Παγκορασίδα Β’) με την 4Χ80μ. σε 44.36. 41η στα 1.000μ. με 3.25.62.

* 38η Αθηνά Γεωργάντζα (Ακρος) με την 4Χ80μ. σε 44.36.

* 40ή Δέσποινα Κάβουρα (Αθηνόδωρος) με την 4Χ80μ. σε 44.55.

* 40ή Μαρία - Ιζαμπέλα Παππά (Αθηνόδωρος) με την 4Χ80μ. σε 44.55.

* 40ή Αδαμαντία Μπατάλη (Αθηνόδωρος) με την 4Χ80μ. σε 44.55.

* 43η Νεφέλη Κιτσάτη (Αθηνόδωρος) στα 600μ. με 1.52.35.

* 46η Αληθινή Ρόζη (Ατλας) στα 150μ. με 22.42

* 47η Βασιλική Καούρη (Πέλοπας - Παγκορασίδα Β’) στα 1.000μ. με 3.27.94.

* 60ή Μεταξία Γαλάνη (Φιλαθλητική) στα 80μ. με 11.70μ.

* Δεν εκκίνησε Ιρις - Παναγιώτα Ευσταθιάδη (Αθηνόδωρος) στο ύψος και στο μήκος.



ΤΑ ΑΓΟΡΙΑ

* 1ος Γιώργος Κασούμης (Κούρος) στα 80μ. εμπ. με 13.52. 2ος στο όκταθλο με 6.268β.

* 1ος Μανώλης Βερβερόπουλος (Εσπερος) στα 5.000μ. βάδην με 26.13.54.

* 2ος Ανδρέας Καλογερής (Ολυμπιάδα) με την 4Χ300μ. Μικτή σε 2.43.24. 4ος στα 300μ. με 37.56.

* 2ος Χαράλαμπος Τριανταφυλλόπουλος (Ολυμπιάδα) με την 4Χ300μ. Μικτή σε 2.43.24. 21ος στα 300μ. με 41.07.

* 2ος Δημήτρης Δημητρίου (Ολυμπιάδα) στα 5.000μ. βάδην με 26.30.81.

* 3ος Μίκι - Δημήτρης Παναγόπουλος (Αθλόραμα) στα 2.000μ. στιπλ με 6.23.40. 13ος με την 4Χ300μ. Μικτή σε 2.49.57.

* 3ος Χρήστος Αναγνωστόπουλος (Ακρος) στα 2.000μ. με 5.55.30.

* 5ος Αγγελος Οικονομόπουλος (Κούρος) στα 80μ. εμπ. με 14.58. 5ος στο όκταθλο με 5.357β.

* 8ος Γιώργος Καραχάλιος (Φιλαθλητική) στα 80μ. με 9.55 (9ος στον προκριματικό με 9.71).

* 8ος Κώστας Κολοκοτρώνης (Αθηνόδωρος) στον δίσκο με 38.22μ. (7ος στον προκριματικό με 38.60μ.). 8ος στο ακόντιο με 38.31μ.

* 10ος Νίκος Απόκης (Αθλόραμα) στα 600μ. με 1.33.00.

* 12ος Γιάννης Τρίγκας (Αθλόραμα) στα 2.000μ. με 6.25.57.

* 13ος Νίκος Κόρδας (Αθλόραμα) με την 4Χ300μ. Μικτή σε 2.49.57. 25ος στα 150μ. με 20.01.

* 13ος Παναγιώτης Σταμίρης (Ολυμπιάδα) στα 2.000μ. με 6.25.85.

* 14ος Σωτήρης Γιαννάδης (Αθηνόδωρος) με την 4Χ300μ. Μικτή σε 2.51.26. 22ος στα 300μ. με 41.14.

* 14ος Ανδρέας Βασιλόπουλος (Κούρος) στο μήκος με 4.61μ.

* 14ος Διαμαντής Πέτρου (Αθηνόδωρος) με την 4Χ300μ. Μικτή σε 2.51.26.

* 15ος Κωνσταντίνος Καραμάνος (Φιλαθλητική) στη σφαίρα με 6.14μ.

* 21ος Χαράλαμπος Τριανταφυλλόπουλος (Ολυμπιάδα) στα 300μ. με 41.07.

* 26ος Θεόφιλος Πετσάλης (Αθλόραμα) στα 1.000μ. με 3.15.27.

* Δεν εκκίνησε Βασίλης Θεοφυλακτόπουλος (Αθηνόδωρος) στον δίσκο.