Την Τετάρτη 17 Ιουνίου η ομιλία του του Ομότιμου Καθηγητή Πανεπιστημίου Πατρών, Αναστασίου Μπούντη

Το Σώμα Ομοτίμων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών οργανώνει εκδήλωση-ομιλία του Ομότιμου Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών και Αντεπιστέλλοντος Μέλους της Ακαδημίας Αθηνών κ. Αναστασίου Μπούντη, με τίτλο, «Η Απαξίωση της Ελληνικής γλώσσας στη σύγχρονη Ελλάδα».

Η ομιλία θα λάβει χώρα στην αίθουσα της Αγοράς Αργύρη (οδός Αγίου Ανδρέου αρ. 14), την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 και ώρα 7 μμ.

Την σχετική πρόσκληση απευθύνει ο Σταύρος Α. Κουμπιάς, Ομότιμος Καθηγητής, Πρόεδρος Δ.Σ. του Σώματος Ομοτίμων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών και πρώην Πρύτανης.

*Ο Αναστάσιος (Τάσος) Μπούντης είναι Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Διετέλεσε διευθυντής του Κέντρου Έρευνας και Εφαρμογής Μη Γραμμικών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών και https://thalis.math.upatras. gr/~crans/. Το 2009 ήταν ο αποδέκτης Βραβείου Ακαδημίας Αθηνών 2009 για «Δυναμικά Συστήματα», και το 2014 εξελέγη Αντεπιστέλλον Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών στην «έδρα των πολύπλοκων συστημάτων».

Το 2015 εξελέγη μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών στο Σάλτσμπουργκ και το 2024 έλαβε το τιμητικό διεθνές βραβείο G.M. Zaslavsky που απονέμεται σε διακεκριμένους ερευνητές της Μη Γραμμικής Φυσικής Επιστήμης.

Έλαβε το διδακτορικό του πτυχίο Φυσικής από το Πανεπιστήμιο του Ρότσεστερ της Νέας Υόρκης, το 1978, και δίδαξε στο CalTech το 1979 και στο Πανεπιστήμιο Clarkson στις ΗΠΑ 1980 – 1985. Έχει προσκληθεί ως ομιλητής και ερευνητής σε πολλές χώρες της Ευρώπης, Μεξικό, Ρωσία, Κίνα, Ινδία, Αίγυπτο, Ιαπωνία, Βραζιλία, Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία και Νότια Κορέα.

Έχει διοργανώσει στην Ελλάδα 5 διεθνή συνέδρια, 30 ελληνικά θερινά σχολεία και 5 διεθνή διδακτορικά σχολεία με θέμα «Μη Γραμμική Δυναμική και Πολυπλοκότητα» Έχει γράψει 7 βιβλία στα ελληνικά και ένα στα αγγλικά, "Complex Hamiltonian Dynamics" (Springer Synergetics, 2012).

Έχει επιβλέψει 20 Master’s και 15 Ph.D. (διδακτορικές) διατριβές. Έχει δημοσιεύσει πλέον των 180 άρθρων σε περιοδικά με κριτές και 58 σε πρακτικά συνεδρίων, και έχει πλέον των 8000 αναφορών σε διεθνή περιοδικά, h-index: 45, i10-index: 145 (Google Scholar).