Ιατρικός Σύλλογος Πάτρας: Νίκη για την ΙΑΣΥ και την Άννα Μαστοράκου- Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα

Με ισχυρή εντολή επανεξελέγη επικεφαλής του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας η Άννα Μαστοράκου, μετά τη διεξαγωγή των εκλογών που πραγματοποιήθηκαν το διήμερο 14 και 15 Ιουνίου 2026, στα γραφεία του Συλλόγου.

Με πρωτιά της παράταξης ΙΑΣΥ ολοκληρώθηκε η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του νέου διοικητικού συμβουλίου, καθώς η παράταξη συγκέντρωσε 735 ψήφους, ποσοστό 50,7%, εξασφαλίζοντας 7 από τις 13 έδρες.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η ΔΗΠΑΚ, η οποία έλαβε 242 ψήφους (16,7%) και κατέλαβε 2 έδρες, ενώ ακολούθησε η παράταξη Ε.ΜΕ.Ι.Σ. με 204 ψήφους (14,1%) και επίσης 2 έδρες.

Την είσοδό τους στο νέο διοικητικό συμβούλιο εξασφάλισαν ακόμη οι παρατάξεις ΔΗ.Π.Ι και ΕΣΙ, οι οποίες κατέγραψαν ποσοστά 8,7% και 8,4% αντίστοιχα, εκλέγοντας από μία έδρα η καθεμία. Η ΔΗ.ΠΙ. συγκέντρωσε 126 ψήφους, ενώ η ΕΣΙ 122 ψήφους.

Συνολικά καταμετρήθηκαν 1.429 έγκυρα ψηφοδέλτια, με την ΙΑΣΥ να λαμβάνει περισσότερες ψήφους από όσες συγκέντρωσαν αθροιστικά οι τέσσερις υπόλοιπες παρατάξεις (694 ψήφοι), γεγονός που της εξασφαλίζει απόλυτη πλειοψηφία στο νέο συμβούλιο.

Η εκλογική διαδικασία διεξήχθη ομαλά κατά τη διάρκεια του διημέρου, με τους ιατρούς-μέλη του Συλλόγου να προσέρχονται στα γραφεία του ΙΣΠ για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

«Μεγάλη τιμή και ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη»

Σε ανάρτησή της, η Άννα Μαστοράκου, μετά το εκλογικό αποτέλεσμα, αναφέρει: «Η σημερινή εκλογική αναμέτρηση στον Ιατρικό Σύλλογο Πατρών ολοκληρώθηκε με ένα ξεκάθαρο μήνυμα δημοκρατικής συμμετοχής και αναπτυξιακής πορείας προς το μέλλον τοι ιατρικού σώματος και της δημόσιας υγείας.

Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλες τις συναδέλφους και όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν στη διαδικασία και με την ψήφο τους ανέδειξαν ως κυρίαρχη επιλογή την πορεία του έργου, της ανάπτυξης, της εξωστρέφειας και της προόδου του Συλλόγου μας.

Η ισχυρή εμπιστοσύνη που εκφράστηκε, με την παράταξή μας (Ιατρική Ανεξάρτητη Συνεργασία) να κατακτά το 50,7% (7 από τις 13 έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου), αποτελεί μεγάλη τιμή, αλλά και ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη. Είναι μια καθαρή εντολή να συνεχίσουμε με σοβαρότητα, συνέπεια και αποτελεσματικότητα, αφήνοντας πίσω λογικές τοξικότητας, διχασμού και οπισθοδρόμησης που δεν έχουν θέση στον ιατρικό κόσμο.

Ιδιαίτερη αξία έχει και η πρωτοφανής συμμετοχή των μελών μας στην ηλεκτρονική ψηφοφορία. Η υψηλή συμμετοχή 74,5% (1.454 συναδέλφων σε σύνολο 1.953 οικονομικά τακτοποιημένων μελών) συνιστά μια εξαιρετικά υψηλή δημοκρατική έκφραση, που ενισχύει τη νομιμοποίηση του αποτελέσματος και επιβεβαιώνει ότι οι νέες ψηφιακές διαδικασίες μπορούν να διευρύνουν τη συμμετοχή, να ενισχύσουν τη διαφάνεια και να εξασφαλίσουν την ουσιαστική εκπροσώπηση του συνόλου του ιατρικού σώματος.

Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες του ψηφοδελτίου μας, που έδωσαν έναν πραγματικά σκληρό, αξιοπρεπή και έντιμο αγώνα. Με πίστη στις αρχές μας, με σεβασμό στους συναδέλφους και με απόλυτη προσήλωση στο συμφέρον του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, συνέβαλαν καθοριστικά σε αυτό το αποτέλεσμα.

Από αύριο, δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι. Υπάρχει μόνο η κοινή μας ευθύνη να υπηρετήσουμε τον γιατρό, τη δημόσια υγεία και το κύρος του Συλλόγου μας.

Συνεχίζουμε όλοι μαζί. Με ενότητα, δημιουργικότητα και όραμα. Για έναν Ιατρικό Σύλλογο ισχυρό, σύγχρονο, δημοκρατικό και χρήσιμο για κάθε γιατρό και για την κοινωνία.

Σας ευχαριστώ θερμά για την εμπιστοσύνη και την μεγάλη τιμή να σας εκπροσωπώ!»