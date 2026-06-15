Πάτρα: Εκδήλωση για τα 80 Χρόνια από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας

Την Κυριακή 21 Ιούνη 2026 στις 8 μ.μ. στη θέση “Σκοποβολή” του Γηροκομειού της Πάτρας
Τους δεκάδες εκτελεσμένους κομμουνιστές, μαχητές και μαχήτριες του “Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας” και άλλους αγωνιστές που εκτελέστηκαν την περίοδο 1946-1949 στη θέση “Σκοποβολή” του Γηροκομειού της Πάτρας, τιμά με εκδήλωσή της στο χώρο του μνημείου, την Κυριακή 21 Ιούνη 2026 στις 8 μ.μ. η Επιτροπή Περιοχής Δυτικής Ελλάδας του ΚΚΕ, με αφορμή και τα 80 χρόνια από την ίδρυση του ΔΣΕ.
Θα μιλήσει η Λουίζα Ράζου, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.
Θα ακολουθήσει καλλιτεχνικό αφιέρωμα.
Τιμάμε τους δεκάδες εκτελεσμένους του Γηροκομειού, εμπνεόμαστε από τη θυσία των αλύγιστων της ταξικής πάλης και συνεχίζουμε!, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.
Νέα «λουκέτα» έως 24 μήνες για φοροδιαφυγή και πειραγμένες ταμειακές
Σούπερ μάρκετ: Η νέα εφαρμογή posokanei για σύγκριση τιμών σε πραγματικό χρόνο
Πάτρα: Συνεχίζεται απόψε Δευτέρα και την Τρίτη 16-6 το Διεθνές Χορευτικό Αντάμωμα
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr