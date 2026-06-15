Πάτρα: Εκδήλωση για τα 80 Χρόνια από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας

Τους δεκάδες εκτελεσμένους κομμουνιστές, μαχητές και μαχήτριες του “Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας” και άλλους αγωνιστές που εκτελέστηκαν την περίοδο 1946-1949 στη θέση “Σκοποβολή” του Γηροκομειού της Πάτρας, τιμά με εκδήλωσή της στο χώρο του μνημείου, την Κυριακή 21 Ιούνη 2026 στις 8 μ.μ. η Επιτροπή Περιοχής Δυτικής Ελλάδας του ΚΚΕ, με αφορμή και τα 80 χρόνια από την ίδρυση του ΔΣΕ.

Θα μιλήσει η Λουίζα Ράζου, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.

Θα ακολουθήσει καλλιτεχνικό αφιέρωμα.

Τιμάμε τους δεκάδες εκτελεσμένους του Γηροκομειού, εμπνεόμαστε από τη θυσία των αλύγιστων της ταξικής πάλης και συνεχίζουμε!, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.