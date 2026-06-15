Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Δούβρης

Αύριο το τελευταίο αντίο στο Α΄ Κοιμητήριο Πατρών
Έφυγε σήμερα από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Δούβρης του Αθανασίου σε ηλικία 78 ετών.
Γεννημένος στην Πάτρα και για δεκαετίες μάχιμος στον χώρο των οικονομικών, ιδιαίτερα αγαπητός στον κοινωνικό περίγυρο και διακεκριμένος για την επαγγελματικότητα και το ήθος του.
Η εξόδιος ακολουθία του αγαπημένου συζύγου, πατέρα και παππού θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη 16 Ιουνίου 2026 στις 12:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων του Α΄ Κοιμητηρίου Πατρών.
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