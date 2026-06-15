Πρωτιά για τους εξωγήινους του "Disclosure Day" του Σπίλμπεργκ, στο ελληνικό box office

To "Disclosure Day-Ημέρα Αποκάλυψης" της Universal Pictures, σε σκηνοθεσία του Στίβεν Σπίλμπεργκ, μονοπώλησε όπως ήταν φυσικό το κινηματογραφικό ενδιαφέρον το περασμένο σαββατοκύριακο. Η ταινία επιστημονικής φαντασίας που θέτει στο επίκεντρο του σεναρίου της το θέμα των εξωγήινων, κατέκτησε την 1η θέση στο εγχώριο box office, κόβοντας σε 163 αίθουσες πανελλαδικά, 33.511 εισιτήρια το τετραήμερο 11 με 14 Ιουνίου 2026. Στην Πάτρα η ταινία όπου παίζουν η Έμιλι Μπλαντ, ο Κόλιν Φερθ, κ.α., προβάλλεται τόσο στο θερινό σινέ Κάστρο στο Ρίο όσο & στις κλιματιζόμενες αίθουσες των Options Cinemas στη Βέσο Μάρε.



Το φιλμ που έχει διάρκεια 145 λεπτά και για το οποίο το Αθηνόραμα, έγραψε στην κριτική του: "η ιδέα των «Στενών Επαφών Τρίτου Τύπου» εκσυγχρονίζεται ως ένα καταιγιστικής δράσης και αμείωτου σασπένς θρίλερ, γεμάτο σεναριακή αφέλεια και εύπεπτα, διδακτικά μηνύματα", πήγε εξαιρετικά και στο εξωτερικό, καταλαμβάνοντας την 1η θέση στο Αμερικάνικο box office με εισπράξεις 44 εκατ. δολαρίων σε 3.824 αίθουσες συν ακόμη 48,9 εκατ. δολάρια από τον υπόλοιπο κόσμο.

Στη χώρα μας τη 2η θέση στον πίνακα του box office κατέλαβε το 4ήμερο 11-14/6/2026, η παρωδία τρόμου «Scary Movie 6», κόβοντας σε 68 αίθουσες πανελλαδικά, 10.189 εισιτήρια και φτάνοντας συνολικά μέχρι στιγμής τα 46.334 εισιτήρια σύμφωνα με το flix.gr. Το νέο "Scary Movie" έχει φτάσει στο εξωτερικό σε εισπράξεις τα 173,2 εκατ. δολάρια.

Το "Scary Movie 6" του Μάικλ Τίντες προβάλλεται στην Πάτρα στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ